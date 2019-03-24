Galatasaray yönetimi açıklama yapacak! Mahkemeye gidiliyor...

Mahkeme yoluna başvurup en geç salı günü basın toplantısı düzenlenecek!

Olağan Mali Genel Kurulda, ilk sayım sonrasında kapalı usul ile ibra oylamasının yapılmasını isteyen ve bu talepleri reddedilen Galatasaray yönetimi, genel kurulu mahkemeye taşıma kararı aldı.

Mali Genel Kurulda idari ( yönetsel) bakımdan ibra edilmeyen Galatasaray yönetiminin Pazartesi günü yapacağı son değerlendirme toplantısının ardından avukatları aracılığı ile hukuki yollara başvuracağı öğrenildi.

Galatasaray Yönetim Kurulu üyesi Mahmut Recevik de, sosyal medya hesabından ibra oylamasının görüntülerini paylaşıp 'Evet' diyen üye sayısının ilk sayımda fazla olduğunu belirtti.

Recevik, twitter hesabından önemli bir paylaşım yaptı. Bu görüntülerinde mahkemede kullanılması bekleniyor

Ayrıca Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu ayrıca en geç Salı günü basın toplantısı düzenleyecek.

Sarı kırmızılılar, yaşanan genel kurul ve bundan sonraki süreç hakkında düşüncelerini dile getirip önemli açıklamalarda bulunacak. (Hürriyet)

Haberin fotoğrafları için tıklayın UEFA'da 'Galatasaray' çatlağı!