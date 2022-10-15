Galatasaray yılın transferini yapmak istiyor!

Süper Lig 'de yeni sezona Dursun Özbek yönetiminde ve Okan Buruk'un teknik direktörlüğünde başlayan Galatasaray , geçen sezonun ardından tek hedefini şampiyonluk olarak belirledi. Yaz transfer döneminde kadrosunu birçok dünya yıldızıyla dolduran Aslan'da Erden Timur, bu transferlerde başrolü oynamıştı.

ERDEN TİMUR İŞARET ETMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde GSTV'ye konuk olan Galatasaray Başkanvekili Erden Timur, hayal ettiği ancak gerçekleştiremediği iki transferi itiraf etmişti. Kendisine yöneltilen "Hiç isteyip de alamadığınız bir futbolcu oldu mu" sorusuna Timur "Hiç hayal edilemeyecek oyuncuların durumunu, 'Körün taşı' diyerek sorduk. İstediğim ama gerçekleşmeyen iki transfer oldu. İsim vermem yanlış olur. İnsan hayaline sınır çizmeyecek. O süreci devam ettireceğiz" şeklinde yanıt verirken, bu isimler merak konusu olmuştu. Mertens, Icardi, Torreira ve Mata gibi yıldızların transferinde başrol oynayan Timur'un işaret ettiği iki ismin Manchester United'dan Cristiano Ronaldo ve Real Madrid'den Eden Hazard olduğu ortaya çıkmıştı. Portekizli futbolcu, "Şampiyonlar Ligi'nde yer almayan bir takımda oynamayacağım" diyerek teşekkür etmişti.

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EDEN HAZARD İÇİN FIRSAT DOĞDU

Yaz transfer döneminde Mertens, Icardi, Sferovic, Juan Mata, Torreira gibi dünya çapında tanınan oyuncuları transfer eden Galatasaray, yılın transfer hamlesine imza atıyor. Sarı-kırmızılıların Real Madrid'den ayrılması beklenen Eden Hazard için devrede olduğu iddia edildi. Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur'un Belçikalı oyuncu için temasta olduğu ve devre arasında kadroya katmak istediği öğrenildi. Real Madrid yönetiminin de Eden Hazard'ı bedelsiz olarak kadrosundan çıkarabileceği ihtimali İspanyol basınında geniş yer buldu.

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REAL MADRİD'DEN AYRILABİLİR

AS gazetesi muhabiri Manu de Juan, Radyospor'a yaptığı açıklamada Hazard'ın Real Madrid'den ayrılabileceği öne sürdü. Hazard'ın yaşadığı sakatlıklar sonrası adapte olamadığını aktaran Mata, "Real Madrid, kiralık tekliflerine de sıcak bakıyor, maaşının yarısının ödenmesi koşuluyla. Elbette koşullarını sağlamayı vadeden kulübe transferi söz konusu olabilir" ifadelerini kullandı.

Bu sezon 5 resmi maça çıkan tecrübeli oyuncu sadece 1 gol ve asist katkısında bulundu. Hazard, 100 milyon euro bedelle Chelsea'den transfer edilmişti.





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