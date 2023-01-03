Tarihinin en kötü sıralamalarından birini geçtiğimiz sezon yaşayan Galatasaray , bu sezona büyük bir değişimle başladı. İlk olarak Dursun Özbek'in başkanlığa seçilmesiyle birlikte göreve gelen Okan Buruk, sarı-kırmızılı ekibi şampiyonluk hedefi için inandırmayı başardı.









Yaz transfer döneminde yapılan birçok yıldız oyuncuyla birlikte kenetlenen Aslan, ligin 17. haftasına lider olarak girdi. Ankaragücü ile oynanacak maçı da kazanarak hafta sonunda oynanacak Fenerbahçe derbisine lider girmek isteyen Aslan, bir yandan da transferler için çabalıyor. Devre arasında birçok oyuncusuyla yollarını ayırması beklenen Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Okan Buruk'un yönetime sunduğu liste üzerinden çalışmalarına devam eden yönetim, birçok oyuncuyla görüşme halinde. İşte detaylar...

GALATASARAY'DAN İKİNCİ TEKLİF

Galatasaray'ın daha önce de transfer teklifi yaptığı Omar Campos için kulübü Santos Laguna'dan ret yanıtı aldığı iddia edilmişti. Güney Amerika basınında yer alan habere göre, Galatasaray, Campos'tan vazgeçmiyor. Sarı - kırmızılılar Meksika ekibine ikinci teklifini iletti. Santos Laguna, Campos için 6 milyon Euro'da diretirken, Galatasaray son olarak 4,5 milyon Euro önerdi. Campos'un kulübü Santos Laguna ile Galatasaray arasında görüşmeler devam ediyor.

DEMBELE ŞOKU

Seferovic'le ara transfer döneminde yollarını ayırmayı planlayan Galatasaray, gündemine Lyon'la sözleşmesi bitecek olan Moussa Dembele'yi almıştı. Yıldız futbolcudan kötü haber geldi. Aslan sezon sonunda da 38 yaşına basacak Gomis'e veda edecek. Forvet arayan sarı-kırmızılı kulüp, uzun süredir Moussa Dembele ile ilgileniyor. Direkt olarak oyucunun kendisi ile iletişime geçen Aslan, Lyon'la sözleşmesini uzatmayan 26 yaşındaki Fransız forvetin talebi karşısında geri adım attı. Dembele'nin imza parasıyla birlikte yıllık 6 milyon Euro (120 milyon TL) istediği ortaya çıktı. Yıllık 3.5 milyon Euro ödemeye hazır olan sarı-kırmızılılar, Dembele'den ücretinde indirime gitmesini bekliyor.









ASLAN AZİZ BEHİCH'İN PEŞİNDE

Yabancı sınırı nedeniyle listenin üst sırasında ismi yazan Avustrayalı futbolcunun Türk pasaportu da bulunuyor. Daha önce ülkemizde Bursaspor , Başakşehir, Kayseri ve Giresun'da forma giyen, Süper Lig'i yakından tanıyan 32 yaşındaki futbolcunun tecrübesinin de takıma şampiyonluk yolunda katkı verebileceği düşünülerek yönetim ile teknik heyet Aziz Behich ismi üzerinde durmaya başladı.

HEDEF DÜNYA ŞAMPİYONU DI MARIA

Sezon başında kadrosuna yıldız isimleri katan Galatasaray, devre arasında da kadrosunu güçlendirip şampiyonluğa ulaşmak istiyor. Mauro Icardi, Dries Mertens, Lucas Torreira ve Sergio Oliveira gibi yıldızları kadrosunda bulunduran Galatasaray'da hedef Arjantinli yıldız Angel Di Maria. Vergi kaçırma suçlamaları sonrası Başkan Andrea Agnelli ve yönetimin istifa ettiği İtalyan ekibi Juventus, sözleşmesi sezon sonunda bitecek 34 yaşındaki Arjantinli futbolcudan yeni kontratında maaş indirimine gitmesini istedi. Bu teklifi kabul etmeyen Di Maria için Galatasaray'ın devreye girdiği iddia edildi.

Galatasaray, Di Maria'nın şampiyonluk yarışında takıma hem sahada hem de Florya'ya tecrübe katacağına inanıyor. Katar'daki Dünya Kupası'nda Arjantin'le şampiyonluğa ulaşan Di Maria, Fransa ile oynanan final maçında 1 gol ve 1 asistle yıldızlaşmıştı. 34 yaşındaki kanat oyuncusu, 2021'deki Copa America zaferinde de Arjantin'e şampiyonluk getiren golü atmıştı. (Habertürk)







