Galatasaray, yıldız oyuncu için devrede! Görüşmeler başladı

Galatasaray , şimdiden önümüzdeki süreci düşünerek transfer çalışmalarına hız vermiş durumda. Sezon sonunda sıkıntı yaşamak istemeyen Sarı-Kırmızılılar, sözleşmesi bitecek yıldız oyuncu için devreye girdi ve kulübüyle opsiyonu bulunan bu isimle bir görüşme gerçekleştirildi.





Cim Bom kaldığı yerden devam etti

Galatasaray, Dünya Kupası sebebiyle Süper Lig'e verilen arada çalışmalarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Oyuncular iki grup halinde 5'e 2 pas çalışması yaptı. Antrenman çift kale maçla sona erdi.

Antalya’da iki maç daha

12 günlük izin sonrası Florya'da toplanan ve Dünya Kupası sonrasında kaldığı yerden devam edecek olan lig maratonuna hazırlanan Galatasaray, bu süreci toplamda 4 özel maçla değerlendirecek.

Nef Stadyumu'nda 3 Aralık'ta Rayo Vallecano, 6 Aralık'ta da Villarreal ile kozlarını paylaşacak olan Sarı-Kırmızılılar, 8 Aralık'ta kamp için Antalya'ya gidecek.

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Burada da 10 Aralık'ta Adana Demirspor'la, 16 Aralık'ta da Fransız ekibi Toulouse ile bir hazırlık maçı oynanacak. Kafile bu son karşılaşmanın ardından ise Florya'ya dönerek, ligdeki İstanbulspor karşılaşmasının provalarını tamamlayacak.

Oliveira seferberliği

Sağ ayak bileği dış yan bağlarında yırtık tespit edilen ve 4-6 hafta arasında sahalardan uzak kalacağı açıklanan Sergio Oliveira'ya yoğun tedavi programı uygulanıyor.





Dünya Kupası arası olmasına rağmen, ligin devam eden bölümünde 3 maçı kaçırma ihtimali bulunan, hatta Fenerbahçe derbisinde oynaması da şüpheli olan Portekizli orta saha için tam anlamıyla seferberlik ilan edildi.

Sarı-Kırmızılı kulübün sağlık ekibi, tecrübeli oyuncunun geri dönüş tarihini mümkün olduğunca erkene çekebilmek adına kolları sıvamış durumda. Teknik direktör Okan Buruk da Oliveira'nın durumu hakkında her gün düzenli bilgi talebinde bulundu.

Uruguay’da Muslera tepkisi

Güney Kore ile golsüz biten maçın ardından, Portekiz'e 2-0 yenildikleri karşılaşmada da Uruguay kalesini Fernando Muslera yerine Sergio Rochet'in koruması, şaşkınlık yarattı. Özellikle Uruguay medyasında, teknik direktör Diego Alonso'nun tercihleri tartışılıyor.





Rochet'in Nacional formasıyla sezonu şampiyon tamamlaması nedeniyle Alonso tarafından ilk 11'e alındığı belirtiliyor. Kararda Muslera'nın son Milli arada sakatlığı sebebiyle yer almamasının da etkili olduğu belirtiliyor.

36 yaşındaki eldiven ise son 12 yıldır ilk defa kupada oynamamanın üzüntüsünü yaşıyor. Gruptaki son maçta Gana'ya karşı Nando'nun forma giyip giymeyeceği merak konusu. Aslan'ın 26 yaşındaki ön liberosu Lucas Torreira da ilk iki maçta süre alma fırsatı bulamadı.

Mario Lemina: Aslan rakipsiz

Cim Bom'un eski orta saha oyuncusu Mario Lemina, eski kulübünü unutamıyor. Şu sıralarda Nice forması giyen Gabonlu futbolcu, Fransa'da verdiği bir röportajda, "Galatasaray'ın taraftar ve stadyum konusunda rakibi bile yok. Üzgünüm, bu konuda hiç rakibi yok. Tarif bile edemiyorum" ifadelerini kullandı.

Seferovic'e talip çıktı

Galatasaray'ın ara transfer döneminde Benfica'ya geri göndermek istediği Haris Seferovic'e yeni bir talip çıktı. Dünya Kupası'nda İsviçre formasını giymeye devam eden tecrübeli santrforu, Belçika temsilcisi Anderlecht'in istediği belirtildi. Anderlecht'in, hem Benfica hem de Seferovic'in temsilcisiyle görüşmelere başladığı da gelen haberler arasında.

Galatasaray, İsviçreli santrforun şu ana kadarki alacaklarının tamamını ödeyip, kiralık kontratını sonlandıracak.

Muriel’e imza baskısı

Sarı-Kırmızılılar, Kolombiyalı forvet için görüşmelere şimdiden başladı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ancak kontratında 1 yıllık opsiyon bulunan Luis Muriel'in, Atalanta ile yeniden mukavele imzalamadan önce Galatasaray Yönetimi'nin araya girdiği ve Kolombiyalı forveti ikna etmeye çalıştığı öğrenildi.





Forvet operasyonuna erken başlayan Galatasaray'da Luis Muriel için üst üste hamleler yapılıyor. Bir yandan Lyon'dan Moussa Dembele'yi renklerine bağlamaya çalışan Sarı-Kırmızılılar, diğer taraftan da sezon sonu için Muriel'i ikna edip, bonservisleri Galatasaray'a ait olan iki önemli forvetle yola devam etmeyi hedefliyor.

Bu sırada Icardi'den de vazgeçmeyen Galatasaray'ı çok yoğun günler bekliyor. Üstelik bu operasyonun eksiksiz tamamlanması hiç kolay görünmüyor. İşte bu nedenle, şimdiden gündemdeki isimler üzerinde yoğun baskı kuruluyor. Hatta Atalanta'nın 31 yaşındaki forveti Luis Muriel ile ilk temasın gerçekleştiği belirtiliyor.

Daha iyi bir kontratla...

Sezon sonunda İtalyan kulübüyle mukavelesi sona erecek olan tecrübeli golcünün 1 yıllık opsiyon maddesi bulunuyor. Çizme basınına göre Atalanta ile Muriel arasında kontrat görüşmeleri başladı. Ancak Güney Amerikalı yıldızın, yeni teklifi yeterli bulmadığı için süreci bekletmeye aldığı bildirildi.

Sarı-Kırmızılılar da bu fırsatı değerlendirip, Muriel üzerinde bir imza baskısı kurmaya çalışıyor. Galatasaray Yönetimi, daha iyi bir kontrat teklifiyle Muriel'i ikna etmeyi hedefliyor.

60 milyon Euro ödediler

Galatasaray'da ikinci forvet olarak düşünülen Luis Muriel için şu ana kadar kulüpler 60 milyon Euro bonservis ödemesi yaptı. Kariyerine ülkesinde Deportivo Cali formasıyla başlayan Muriel, 2010'da 1.5 milyon Euro'ya Udinese'ye transfer olarak Avrupa'ya adımını attı.

2015'te 12 milyon Euro'ya Sampdoria'ya imza atan başarılı golcü, 2017'de 24.5 milyon Euro'ya Sevilla'ya transfer oldu. 2019'da ise Atalanta, 21 milyon Euro ödeyerek Muriel'i kadrosuna kattı.

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