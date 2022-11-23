Galatasaray golcü takviyesi doğrultusunda kritik bir adım attı. Seferovic'ten beklediği verimi alamayan Galatasaray, Icardi'nin yanına transfer etmek istediği yıldız isim için ilk teması gerçekleştirdi.





SEZON BAŞINDA TAKIMA YILDIZ YAĞDI

Süper Lig devi Galatasaray'da yaz transfer ve tescil dönemi oldukça hareketli geçti. Sarı-kırmızılılar kadrosuna kattığı oyuncularla dikkat çekti. Süper Lig devi bu dönemde Lucas Torreira, Yusuf Demir, Fredrik Midtsjö, Sergio Oliveira, Abdülkerim Bardakcı, Leo Dubois, Mathias Ross, Kazımcan Karataş, Haris Seferovic, Dries Mertens, Juan Mata, Mauro Icardi ve Milot Rashica'yı kadrosuna dahil etti.

AYRILIKLAR DA ÜST ÜSTE GELDİ

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda takımda düşünülmeyen oyuncularla yollar ayrıldı. Sarı-kırmızılılarda Marcao, 12 milyon euro artı bonuslar karşılığında Sevilla'nın yolunu tuttu. Takımdan ayrılan diğer isimler Emre Akbaba, Olimpiu Morutan, Valentine Ozornwafor, Mbaye Diagne, Aytaç Kara, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol, Ömer Bayram, Alexandru Cicaldau, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Christian Luyindama, Alpaslan Öztürk, Oğulcan Çağlayan ve Omar oldu.





SEFEROVİC'İN LİGDE GOLÜ YOK

Cimbom sezon başında Portekiz ekibi Benfica'dan Haris Seferovic'i kiraladığında taraftarlar ayağa kalkmıştı. Galatasaray formasıyla ilk hazırlık maçında Kasımpaşa'ya golünü atan, ardından Avusturya kampının yıldızı olan İsviçreli forvet Süper Lig'in başlamasıyla beraber bir anda büyük bir düşüşe geçti. Serferoviç, çıktğı 8 lig maçında rakip kaleyi sarsamadı ve takım arkadaşlarına asist yapamadı.

DEMBELE İÇİN İLK GÖRÜŞME İSTANBUL'DA YAPILDI

Seferovic'in yerine etkili bir golcü almak isteyen Sarı-Kırmızılılar, bir süredir transfer gündeminin ilk sırasında yer alan Moussa Dembele için ilk teması gerçekleştirdi. Galatasaraylı yöneticiler, Fransız golcünün menajeriyle İstanbul'da bir araya geldi.

TEMEL KONULARDA ANLAŞMA SAĞLANDI

Görüşmenin son derece pozitif geliştiği ve tarafların temel konularda anlaşmaya vardığı öğrenildi. Bundan sonraki süreçte Sarı-Kırmızılı kulübün, Lyon'la pazarlık sürecini başlatacağı belirtiliyor. Fransız kulübüyle ilk görüşmeyi ise yine Dembele'nin menajeri gerçekleştirecek ve oyuncunun bonservisi talep edilecek.





BEDAVAYA GELEBİLİR

Sezon sonunda Lyon'la sözleşmesi bitecek olan Dembele'yi, Galatasaray'ın temmuz ayında bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katma imkanı bulunuyor. Ancak Sarı-Kırmızılılar'ın planı, yıldız futbolcuyu ocak ayında İstanbul'a getirmek. Bunun için de Lyon'la bir anlaşma yapılması gerekiyor. İlk olarak oyuncuyla anlaşan Galatasaray Yönetimi, böylece bonservis pazarlığında elini güçlü bir konuma getirmiş olacak.

DEMBELE GELECEK SEFEROVİC GİDECEK

Moussa Dembele transferi birkaç açıdan kritik öneme sahip. İlk olarak şu ana kadar verim alınamayan Haris Seferovic'in kiralık sözleşmesi feshedilebilecek. İkincisi de bonservisinin alınması oldukça zor görünen Mauro Icardi'nin alternatifi şimdiden belirlenmiş olacak. Sarı-Kırmızılılar işte bu nedenle ara transfer dönemi gelmeden bu operasyonu başarıyla tamamlamanın hesapları içinde.

GOMİS DE YOLCU

Ocak ayında Galatasaray'da sürpriz bir ayrılık daha yaşanması gündemde. Öncelikle Benfica'dan kiralanan Haris Seferovic'in mukavelesini feshetmeye hazırlanan Sarı-Kırmızılılar, diğer taraftan 37 yaşındaki santrforu Bafetimbi Gomis'i de tekrar Arabistan'a gönderme ihtimali üzerinde duruyor.





Suudi Arabistan'da çok büyük bir fan kitlesine sahip olan Fransız golcüye birçok kulüpten teklifler geldiği, Galatasaray cephesinde de ayrılık sürecine sıcak bakıldığı öğrenildi.

ALTERNATİFİ DENİZ UNDAV

Teknik direktör Okan Buruk'un da isteğiyle, Seferovic ve Gomis ayrılığı sonrası hem Moussa Dembele'nin transferi hem de forvete yerli bir golcü takviyesi düşünülüyor. Brighton forması giyen 26 yaşındaki gurbetçi santrfor Deniz Undav ise yerli golcü adayları arasında ilk sırada yer alıyor.

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OKAN BURUK'LA TELEFON TRAFİĞİ

Transferde yoğun günler geçirmeye başlayan Galatasaray'da tam anlamıyla telefon trafiği yaşanıyor. Birçok kulüp temsilcisi ve menajerle görüşmeler yapan SarıKırmızılılar'da teknik direktör Okan Buruk da süreci yakından takip ediyor. Buruk'un sık sık Erden Timur'la telefonda konuştuğu ve hem iç hem de dış transferler hakkında bilgi aldığı öğrenildi.

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