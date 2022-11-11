Galatasaray yıldız futbolcu için düğmeye bastı

Süper Lig'de son olarak ezeli rakip Beşiktaş 'ı mağlup eden Galatasaray 'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Victor Nelsson'un sözleşmesinde 300 bin Euro'luk iyileştirme yapan Galatasaray, iç transferde görüşmelerine devam ediyor. İşte detaylar...

BAŞAKŞEHİR'E DERBİ PRİMİ

Beşiktaş galibiyetine verilen 5 milyon TL, Başakşehir maçında da geçerli olacak. Muslera ve Gomis ise kendi paylarının bir kısmını altyapı oyuncularına dağıtacak. Maaş ödemelerini aksatan Galatasaray yönetimi, Beşiktaş derbisine verdiği prim sözünü ise tuttu. Derbi zaferi için 5 milyon TL'ye yakın ödeme yapılan Galatasaraylı futbolcular, Başakşehir maçına da yine primle motive edildi. Sarı-kırmızılı takım, zorlu rakibini mağlup ederse ilk 11'deki futbolcular 260'ar bin TL prim alacak. Takım kaptanı Muslera ve tecrübeli isimlerden Gomis, yönetim tarafından verilen primlerin bir bölümünü A Takım'la idmanlara çıkan altyapı oyuncularına dağıtma kararı aldı. Teknik direktör Okan Buruk da oyuncularına bu konuda destek verdi.









PFDK’MERT EFE BATMAZ KARARI

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray - Beşiktaş derbisinde top toplayıcı olarak görev yapan Mert Efe Batmaz’a sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 8 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

OKAN BURUK İLE EMRE BELÖZOĞLU, İLK KEZ RAKİP OLUYOR

Spor Toto Süper Lig 'in 14. haftasında Medipol Başakşehir ile Galatasaray , cumartesi günü saat 20.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Bu müsabaka iki takımın teknik direktörleri için de ayrı bir önem sahip. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, antrenörlük kariyerinde ilk kez karşılaşacak.

Futbolculuk kariyerlerinde takım arkadaşlığı yapan Okan Buruk ile Emre Belözoğlu, Galatasaray altyapısında yetişmişti. 2000-2001 sezonuna kadar sarı-kırmızılılarda forma giyen ve UEFA Avrupa Kupası dahil burada birçok başarılar kazanan Buruk ve Belözoğlu, 2001-2002 sezonunda da İtalya'nın köklü kulüplerinden Inter'e transfer olmuştu.

BATSHUAYİ VE MERTENS BELÇİKA KADROSUNA SEÇİLDİ

Katar’ın ev sahipliği yapacağı 2022 Dünya Kupası’na sayılı günler kala ülkeler turnuvaya katılacağı kadroları açıklamaya başladı. Turnuvanın favori ülkelerinden Belçika’da da kadro belirlendi. Teknik Direktör Roberto Martinez, Fenerbahçeli Michy Batshuayi ve Galatasaraylı Dries Mertens'e de kadroda yer verdi.

TEKLİF İLETİLDİ

900 bin TL ile takımın en az kazanan ismi Yunus Akgün ve 480 bin Euro ile yabancılar arasında en düşük ücreti alan Sacha Boey ile Dünya Kupası arasında masaya oturacak sarı-kırmızılı yönetim, Nelsson'dan sonra ikinci imzayı Kerem Aktürkoğlu'na attırmak istiyor. Beşiktaş derbisi öncesinde kulüp tarafından Aslantepe'ye çağrılan Kerem'e yüzde 50'ninin üstünde zam içeren teklif iletildi.

YILLIK 13 MİLYON TL ÖNERİLDİ

Yıllık 8 milyon TL alan yıldız futbolcuya 13 milyon TL önerildi. Galatasaray'la 4 yıl daha sözleşmesi bulunan ve 20 milyon TL beklentisi olduğu öğrenilen Kerem Aktürkoğlu'ndan cevap bekleniyor.









AVRUPALI SCOUTLAR'IN RADARINA

Avrupalı scoutlar'ın yakından takip ettiği 24 yaşındaki milli futbolcu bu sezon inişli-çıkışlı performans sergiledi. 3 gol ve 1 asistle oynayan Kerem, son Beşiktaş derbisinde formasını Barış Alper'e kaptırdı.

DEĞERİNE DEĞER KATTI

2020-21 sezonunda Galatasaray'a imza atan Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızılı takımda değerini katladı. Gösterdiği performansla birçok devi peşine takan sol kanat oyuncusu, 200 bin Euro olan piyasasını şimdilerde 13 milyon Euro'ya çıkardı. Aslan'ın da en değerli 4. futbolcusu oldu. (Sabah)



