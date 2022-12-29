Süper Lig'de 16. haftanın perdesi bugün kapanıyor... Geçen hafta Trabzonspor 'un, Fenerbahçe 'yi yenmesi ve İstanbulspor'u devirmelerinin ardından liderlik koltuğuna oturan Galatasaray , Sivasspor'a konuk oldu. Sarı-Kırmızılılar, Yiğidolar'ı yenerek yeniden zirveye çıkmak ve yeni yıla lider olarak girmeyi hedefliyordu. 4 maçlık galibiyet hasretine Kasımpaşa karşısında son veren Kırmızı-Beyazlılar ise hem alışık oldukları Sivas'taki soğuk hava hem de taraftarının da desteğiyle Cim Bom'u yıkmayı ve galibiyet serisi yakalamanın hesapları peşindeydi.

Barış Alper ipten aldı

Sarı-Kırmızılılar 27'de Dries Mertens'le 1-0 öne geçti. İkinci devrede ise fırtına koptu. 49'da Fredrik Ulvestad fileleri havalandırdı ancak gol VAR kararıyla iptal edildi. Kırmızı-Beyazlılar mücadeleden kopmadı, şok etkisini üzerinden attı ve 80'de Erdoğan Yeşilyurt, Kırmızı-Beyazlılar'a beraberliği getiren golü kaydetti. Mücadelenin sonuna +13 dakika eklenirken, 90+5'te sahneye Barış Alper Yılmaz çıktı ve Aslan'a yeniden zirveyi getiren golü attı.

Yiğido ateş hattında kaldı

Cim Bom zorlu Sivas deplasmanından 3 puanla ayrılıp puanını 33 yaptı, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 1 puan önünde 2022 yılını lider olarak tamamlamayı garantiledi. Yiğidolar ise 14 puanla ateş hattında kaldı.





MAÇ BAŞLADI!

3. dakikada Oliveria’nın ceza sahasının gerisinden kaleyi hedef alan sert şutunda top dışarı çıktı.

19. dakikada Sabi’a’nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içerisinde bulunan Yatabare kafasıyla dokundu, top dışarı çıktı.





23. dakikada Sivasspor'da Dia Saba itirazdan dolayı sarı kart gördü.

GOL

27. dakikada Galatasaray, Mertens'in attığı golle 1-0 öne geçti. Çizgiye inen Boey ceza sahasındaki Mertens'e yerden ortaladı ve Mertens şık bir vuruşla takımını öne geçirdi.

32. dakikada Gomis'in şutunda Goutas topu çizgiden çıkardı.

43. dakikada ceza sahası içerisinde bulunan Van Aanholt’un vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

44. dakikada Galatasaray'da sarı kart gören Sacha Boey, Ankaragücü maçında cezalı duruma düştü.

İlk yarı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

GOL

50. dakikada Galatasaray savunmasında inanılmaz bir karambol yaşandı. Muslera üç kez kurtarışına rağmen topa son dokunan Ulvestad vurdu, top çizgiyi geçti. Skor şimdi 1-1.

GOL İPTAL!

Sivasspor'un golü VAR kontrolü sonrasında iptal edildi. Mücadeleye Galatasaray 1-0 önde devam ediyor.

GOL!

81. dakikada Sarı-Kırmızılı savunmanın arkasına uzun top atıldı, Erdoğan Yeşilyurt da karşı karşıya pozisyonda Muslera'yı avladı: 1-1.

GOL!

90+5'te Abdülkerim Bardakçı uzun topu gönderdi, Barış Alper Yılmaz karşı karşıya kaldığı Ali Şaşal Vural'ı avlamayı başardı. Galatasaray zorlu maçta 2-1 önde.

KIRMIZI!

90+8'de Sivasspor'da Erdoğan Yeşilyurt ikinci sarı kartını gördü ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Mücadele sona erdi.

Sivasspor-Galatasaray 11'ler:

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Robin Yalçın, Caner Osmanpaşa, Goutas, Uğur Çiftçi, Keita, Ulvestad, Saba, Ahmed Musa, Erdoğan Yeşilyurt, Yatabare.

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Berkan, Oliveira, Rashica, Mertens, Kerem, Gomis