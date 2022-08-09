Lucas Torreira ve Dries Mertens artık resmen Galatasaray 'da... Sarı-Kırmızılı kulübün bu transferleri nasıl duyuracağı merak konusuydu. Bu kez sosyal medyayı tercih eden kulüp, Twitter'da açılan bir ses odasında özel yayın yaptı. 30 dakika kadar süren yayını ünlü oyuncu Cem Davran sundu. Ses yayınına katılan Torreira ile Mertens, böylece taraftarlara ilk mesajlarını göndermiş oldu. Yapılan resmi açıklamaya göre Galatasaray, Mertens ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. 35 yaşındaki oyuncuya 2.9 milyon Euro maaş ve 1 milyon 100 bin Euro imza parası ödenecek. Torreira için de Arsenal'e 6 milyon Euro bonservis, 4 yıllık anlaşma imzalanan oyuncuya da senelik 2.7 milyon Euro maaş verilecek.

'Kendimi zor tuttum'

Transferi hakkında konuşan Mertens, Napoli'de de aile ortamı olduğunu hatırlatarak, "Buraya gelir gelmez benzer ortamı görünce çok sevindim açıkçası. Galatasaray'ı uzaktan biliyordum elbette içine girmek bambaşka bir şey. Antalyaspor maçını izlerken sahadaydım sanki. Gomis aslan yürüyüşünü yaptığı zaman kendimi tutamıyordum. Cumartesi günü taraftarları görmek için sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi. 'Taraftar rol oynadı' Torreira ise taraftarın desteğine vurgu yaparak, "Merhaba Galatasaray taraftarı. Vamos Galatasaray. Taraftarlar bu kararı almamda çok büyük bir rol oynadılar. Mücadelenin ilk adımı bu seneki şampiyonluk için olacak. Gerçekten çok mutluyum. Kariyerim için çok önemli bir an. Çok keyifliyim. Galatasaray gibi büyük bir kulüpte olduğum için gerçekten çok mutluyum. Bu kulübün kariyerimde çok büyük bir parça olmasını bekliyorum" diye konuştu.

Muslera teşekkür etti

Yayının bir kısmında söz alan Muslera da "Mertens ve Torreira buraya geldiği için çok mutluyum. Onlara buraya geldikleri için teşekkür ediyorum” açıklamasını yaptı. Galatasaray'ın Twitter'daki ses odasında yapılan canlı yayını, toplamda 231 bin kişi dinledi.