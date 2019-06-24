Galatasaray yeni transferi sağlık kontrolünden geçirdi!

2018-2019 sezonunun şampiyonu Galatasaray 2 ay önce anlaştığı genç oyuncu Valentine Ozornwafor'u İstanbul'a getirdi.

Skorer'in haberine göre 20 yaşındaki Ozornwafor bugün sağlık kontrolünden geçti. Sarı kırmızlı ekibin kısa süre için transferi resmen açıklaması bekleniyor.

Sadece 100 bin dolar

Galatasaray’ın 2 ay önce işini bitirdiği genç stoper Ozornwafor’un maliyeti belli oldu. Galatasaray’ın kısa süre önce 20 yaşına giren Ozornwafor için kulübü Enyimba Aba’ya sadece 100 bin dolar verdiği öğrenildi.

Beğenilmezse kiralanacak

Sarı-kırmızılıların bu parayı da Nijerya ekibine peşin olarak ödediği belirlendi. Cim-Bom, kampta beğenmezse bu futbolcuyu en kötü olasılıkla bir Anadolu kulübüne kiralayacak.

Sarı kırmızılı ekip aynı zamanda Ryan Babel, Şener Özbayraklı ve Jimmy Durmaz ile de anlaşma sağladı...