Galatasaray yeni sezona hazır

Bu sezon FIBA Euroleague’de mücadele edecek Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, 2020-2021 sezonu kadrosunu tamamladı. En son, başantrenörlük görevine 2018 yazında asistan coach pozisyonundan terfi eden Efe Güven’in sözleşmesini 1 yıl daha yenileyen Sarı-Kırmızılılar’da kadro şöyle oluştu: Guard; Asena Yalçın, Eda Şahin, Mısra Albayrak, Melisa Eroğlu, Şutör Guard; Bria Hartley, Pelin Derya Bilgiç, Kısa Forvet: Cansu Köksal, Sude Yılmaz, Uzun Forvet: Anete Steinberga, Meltem Yıldızhan, Miray Balotu,