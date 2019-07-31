Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL (DHA) - Galatasaray, 2019-2020 sezonu hazırlıkları kapsamındaki çalışmalarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmana salonda core aktivasyon hareketleriyle başlandı. Daha sonra Jupp Derwall Antrenman Sahası’nda koordinasyon çalışması yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde interval koşular üzerinde duruldu.

Antrenmana Fernando Muslera, Christian Luyindama ve Younes Belhanda’nın yanı sıra yeni transferlerden Jean Michael Seri de katıldı.

Sarı kırmızılı takım, yeni sezon hazırlıklarına yarın Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı çift antrenmanla devam edecek. Saat 17.30’daki antrenman, medya mensuplarına açık olarak gerçekleştirilecek.

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