Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçının VAR hakemi Özgür Yankaya

Süper Lig 'de 33. haftanın kapanış maçında Galatasaray 'la Yeni Malatyaspor karşı karşıya gelecek. Galatasaray taraftarı önünde Yeni Malatyaspor'u yenerek 3 puana uzanmak istiyor.

NEF Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Maçın orta hakemliğini Mustafa Kürşad Filiz yapacak. Mücadele öncesi Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre maçın VAR hakemi olarak Özgür Yankaya görev yapacak.







