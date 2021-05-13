Süper Lig'in 41. haftasında Denizlispor'u 4-1'le geçen, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin kaybetmesiyle haftanın en kârlı takımı Galatasaray, sezonu Yeni Malatyaspor maçıyla tamamlayacak. Lider Beşiktaş'ın averajla gerisinde olan 81 puanlı Galatasaray'ın kazanmaktan başka çaresi yok. Aslan, evinde 3 puana uzanıp gözünü Göztepe-Beşiktaş maçına çevirecek. Hatayspor'la 1-1 berabere kalarak ligde kalmayı garantileyen ve 45 puanla 14. sırada bulunan Yeni Malatyaspor ise İstanbul'da sürpriz peşinde olacak. İki takım arasında oynanan sezonun ilk maçı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona ermişti.

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Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı 15 Mayıs Cumartesi günü saat 20.30'da başlayacak. beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Şampiyonluk ihtimalleri

Süper Lig’de averajla lider durumda bulunan Beşiktaş, Göztepe maçından puan alması ve Galatasaray’ın da Helenex Yeni Malatyaspor’a puan kaybetmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Beşiktaş’ın Göztepe’yi tek farkla yenmesi ve Galatasaray’ın Yeni Malatyaspor’u 4’den az farkla mağlup etmesi durumunda da şampiyonluk sevincini, genel averajda rakibine üstün olan siyah-beyazlılar yaşayacak.

Beşiktaş ile Galatasaray’ın yenilmesi ve Fenerbahçe’nin de puan kaybetmesi halinde yine gülen taraf siyah-beyazlılar olacak.

Ligde averajla ikinci sırada yer alan Galatasaray, Yeni Malatyaspor’u yenmesi ve Beşiktaş’ın puan kaybetmesi durumunda şampiyonluğa ulaşacak.

Galatasaray’ın berabere kalması ve Beşiktaş’ın maçını yitirmesi halinde yine sarı-kırmızılılar kupayı müzesine götürecek.

Galatasaray’ın maçını en az 4 farkla kazanması ve Beşiktaş’ın 1 farkla rakibine üstünlük kurması halinde de sarı-kırmızılılar kupaya uzanacak.

Fenerbahçe için ise tek şampiyonluk ihtimali bulunuyor. Olası puan eşitliklerinde averajla rakiplerinin gerisinde kalacak sarı-lacivertli takım maçını kazanıp, Beşiktaş ve Galatasaray’ın yenilmesi halinde kupayı kaldıracak.

Şampiyon, 11 kez son haftada belli oldu

Süper Lig’de 3 puanlı sistemin uygulandığı 1987-1988 sezonundan bu yana şampiyon 12. kez son hafta belli olacak. Daha önce şampiyonluk heyecanının son haftaya taşındığı 11 sezondan 2’sinde zirve son haftada el değiştirdi. Üç puanlı sistemin uygulandığı sezonlarda 2005-2006 ve 2009-2010’da son haftaya lider giren Fenerbahçe şampiyonluğu kaybetti. 2005-2006’da Galatasaray’a geçilen sarı-lacivertli ekip, 2009-2010’da ise şampiyonluğu Bursaspor’a kaptırdı.

2005-2006’da Fenerbahçe ile Galatasaray son haftaya 80’er puanla girdi. Fenerbahçe’nin Denizlispor’la deplasmanda 1-1 berabere kaldığı son haftada Galatasaray, Kayserispor’u 3-0 yenip şampiyonluğa ulaştı.

2009-2010’da ise son haftaya 72 puanla 2. sırada giren Bursaspor, son haftada Beşiktaş’ı 2-1 mağlup etti. 34. haftaya 73 puanla lider durumda giren Fenerbahçe ise Trabzonspor’la 1-1 berabere kaldı ve şampiyonluğu Bursaspor’a kaptırdı.

Ligde son olarak 2017-2018 sezonunda Galatasaray, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir son haftaya şampiyonluk iddiasıyla girmiş, Galatasaray sezonun sonunda ipi göğüsleyen takım olmuştu.

Fatih Terim: Biz kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz

Galatasaray'ı yeniden şampiyonlukta en iddialı iki takımdan biri haline getiren son maçlar öncesinde, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın mağlup olacağını, kaptanı Arda Turan'a anlatan Fatih Terim, benzer bir akıbeti yarın akşam da bekliyor. Denizlispor deplasmanı dönüşü, uçakta oyuncularıyla mini bir toplantı yapan tecrübeli hocanın, "Baskı altında nasıl çözüldüklerini gördünüz. Bu bir sürpriz değil. Cumartesi günü de sürpriz olmayacak. Biz kendi işimize bakacağız, kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz, baskı yine onların üzerinde olacak ve yine puan kaybedecekler" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

'Her gol şampiyonluk demek'

Terim'in taktiksel açıdan ısrarla üzerinde durduğu konu ise kaçan goller... Denizlispor maçında harcanan pozisyonları tek tek bir daha izleten tecrübeli çalıştırıcının, "Her gol bir şampiyonluk demek. Son maçta böyle bir lükse sahip olmayacağız. Ekonomik oynama, bekleme diye bir şey yok. Devamlı atağı düşüneceğiz ama pozisyonu bulduğunuzda da en yüksek isabetle gole çevireceksiniz. Şampiyon olmanın yolu artık bu hesaplardan geçiyor" dediği bildirildi.

Farklı formüller ürettiler

Fatih Terim maçından önce olduğu gibi farklı hücum varyasyonları geliştirip takımına ezberleten Terim, ekibiyle beraber yine birçok formül üretti. Özellikle her iki kanattan yapılacak ataklara büyük önem veren tecrübeli teknik adam, zaman zaman Babel gibi bireysel yeteneklerle, zaman zaman da Onyekuru gibi süratli isimlerle rakip savunmayı aşmanın planlarını yapıyor.

Yönetim prim açıklayacak

Sarı-Kırmızılı yönetim, takımdaki motivasyonu en üst seviyeye çekmek için gecikmeli tüm transfer taksitlerini önceki gün oyuncuların hesabına yatırmıştı. Başkan Mustafa Cengiz şimdi de şampiyonluk için özel bir prim açıklamaya hazırlanıyor. Yeni Malatya maçı öncesi son antrenmanın ardından Cengiz'in oyunculara mesaj göndereceği ve yüklü bir prim vaadinde bulunacağı öğrenildi.

Radamel Falcao formayı geri istiyor

Sakatlığı nedeniyle son anda Denizli deplasmanı kadrosundan çıkarılan Radamel Falcao, ligin son maçında sahada olmayı hedefliyor. Hocası Fatih Terim'le görüşen Kolombiyalı golcü, kendisini iyi hissettiğini ve Yeni Malatya'ya karşı oynamak istediğini bildirdi. Tecrübeli teknik adam, sağlık ekibiyle yapacağı görüşmenin ardından Falcao'yu kadroya alıp almayacağına karar verecek. Terim'in ilk 11 için ise Mostafa Mohamed ve Halil arasında gidip geldiği, ancak tercihini büyük ihtimalle Mısırlı forvetten yana kullanacağı kaydedildi.

'3 puan ve fark' parolası

Denizlispor'u deplasmanda mağlup eden Galatasaray, zirve yolundaki rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin mağlup olmasıyla gözünü son haftada şampiyonluk kupasına dikerken, galibiyet provaları Florya'da başladı. 1 günlük iznin ardından tesislerde toplanan Sarı- Kırmızılılar, Yeni Malatyaspor mücadelesinin hazırlıklarını '3 puan ve fark' parolasıyla gerçekleştirdi. Antrenman sonrası bu sezon ilk kez Florya'da kampa giren futbolcular, tamamen mutlu sona konsantre olmuş durumdalar. Aralarında yaptıkları toplantıda kupanın önemine vurgu yapan Sarı-Kırmızılılar, yarın akşam şampiyonluk kupasını pandemi nedeniyle sezon boyunca yanlarında olamayan taraftarlara hediye etmek için söz verdiler.