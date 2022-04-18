Barcelona'da Camp Nou ile 0-0 berabere kalan, NEF Stadyumu'nda Beşiktaş ve Fatih Karagümrük'ü deviren Galatasaray ; önce Barcelona rövanşında kaybedip Avrupa'ya son noktayı koydu, ardından da Gaziantep FK ve Fenerbahçe deplasmanlarından eli boş dönerek moral kaybetti. Tüm bunlar olurken kulüp de seçim sürecine girdi ve Burak Elmas ile yönetimi ay sonunda görevi iade edecek... Sarı-kırmızılılarda Sofiane Feghouli dışında eksik yok. Derbiyi sakatlığı nedeniyle kaçıran Mostafa Mohamed maç kadrosunda olacak. TD Domenec Torrent, Bafetimbi Gomis ile Mohamed arasındaki tercihini maç saati yapacak... Bir kanatta Ryan Babel, diğerinde Kerem Aktürkoğlu izlemeye devam edeceğiz. Orta alanda muhtemelen "Berkan, Taylan & Cicaldau" üçlüsü ile devam edilir. Bir ihtimal Emre Kılınç'ı Cicaldau yerine ilk 11'de görebiliriz. Sağ bekte Omar Elabdellaoui olası ancak Sacha Boey neden olmasın... Stoper ikilisi "Nelsson & Marcao" banko.

GALATASARAY - YENİ MALATYASPOR MAÇI İDDAA ORANLARI! HEYECAN MİSLİ.COM'DA

Giresunspor'a kaybedip üst üste 4. yenilgisi alan Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'de küme düşen ilk takım olmuştu... Sezonun ikinci yarısından sonra Adem Büyük ile yolları ayırıp, Sadık Çiftpınar'ı kadro dışı bıraktılar; Wallace'ı Çin'e yolladılar. Kulüp içerisinde ciddi bir mali kriz olduğu da yerel medyaya yansımış durumda... Mehdi Zeffane ve Oussama Haddadi sözleşmelerini feshedip boşa çıktı. Mounir Chouiar ile Didier Ndong, Fransa'ya geri döndü. İskoç Stevie Mallan'ın sakatlığı sürüyor, takımda göze çarpan en önemli isim Benjamin Tetteh. Ganalı golcü bir ara Galatasaray'ın da gündemine gelmişti ancak transfer çıkmaza girmişti. Daha sonra Yeni Malatyaspor'un yolunu tutup şaşırtmıştı. Ligdeki 2 sezonunda 50'den fazla maça çıktı ama 20 gol katkısı veremedi. (11 gol - 8 asist) Alt ligin yolunu tuttukları için Muhammed Sarıkaya (sağ bek), Metehen Ünal (ön libero), Atakan Müjde (orta saha) ve Umut Tanış (sağ açık) gibi isimleri ilk 11'de görebiliriz.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Galatasaray'ın son 5 lig maçının 4'ü "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

- Yeni Malatyaspor deplasmanda oynadığı son 12 lig maçının 10'unda gol atamadı!

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Galatasaray kazanır" oldu! %56'lık kesim lige veda eden Yeni Malatyaspor karşısında saha ve seyirci avantajıyla Galatasaray'ı ön planda tutuyor... %12'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.