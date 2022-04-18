Süper Lig 'de 33. haftanın kapanış maçında Galatasaray sahasında düşme potasında bulunan Yeni Malatyaspor'la karşılaşacak. Ligde iddiası kalmayan Galatasaray rakibini yenerek hanesine 3 puan yazdırmak istiyor. Ligde kalması artık mucizelere kalan Yeni Malatyaspor ise deplasmanda 3 puan arayacak.

Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

NEF Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak mücade beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Mustafa Kürşad Filiz'in yöneteceği mücadelenin canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Galatasaray - Yeni Malatya muhtemel 11'ler...

Galatasaray: Muslera, Omar, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Kerem, Babel, Mohamed

Yeni Malatya: Ertaç, Kenan, Campi, Awuku, Hafez, Azubuike, Nshimirimana, Dicko, Donsah, Mustafa, Tetteh

Yeni Malatya ile 10.randevu

Yeni Malatyaspor ile Galatasaray, Süper Lig’de bugüne kadar 9 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda Sarı-Kırmızılılar 5 defa rakibini mağlup ederken, 2 kez de Malatya temsilcisi sahadan 3 puanla ayrıldı. 2 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Rekabette Aslan’ın 12 golüne, Yeni Malatyaspor 6 golle yanıt verdi. Ligin ilk yarısında Malatya’da oynanan mücadele ise 0-0 berabere bitti.

Mostafa Mohamed geri dönüyor

Yaklaşık 2 haftadır sakatlığı sebebiyle formasından uzak kalan Mostafa Mohamed, Yeni Malatyaspor karşısında formasına kavuşuyor. Sarı-Kırmızılı ekip karşısında Bafetimbi Gomis yedek soyunacak. Yerine ise Mısırlı yıldız sahada olacak.

Gençler şans bekliyor

Sarı-Kırmızılı ekibin altyapısından yetişen, camianın ve taraftarın çok şey beklediği genç futbolcular, bugün Yeni Malatyaspor karşısında forma bekleyecek. Işık Kaan, Hamza Akman ve Beknaz Almazbekov, mücadelede kadroda yer alacak. Üç genç futbolcu, maçın gidişatına göre ikinci yarıda süre bekleyecek.