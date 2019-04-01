Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçıyla başlayacak. Teknik direktör Fatih Terim, kritik karşılaşmaya büyük önem veriyor. Son antrenmanda oyuncularıyla bir konuşma yapan tecrübeli hoca, “İki kupayı da istiyoruz. Buraya kadar geldik, artık bu işin şakası yok. Rotasyon yapmıyoruz, ideal kadromuzla sahada olacağız” ifadelerini kullandı. Fatih hocanın, ligde düzenli olarak kullandığı 11’i Malatya karşısında da sahaya sürmesi bekleniyor. Hazırlıklarına 3 gündür İstanbul’da, Başakşehir’in tesislerinde devam eden Yeni Malatyaspor’da, kampa gecikmeli katılan Kamara kadro dışı. Bifouma ise Galatasaray maçına kulübede başlayacak.

Mücadelede Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler’in yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ve Volkan Ahmet Narinç yapacak.

Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00’de başlayacak. Mücadele A SPOR ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise haberimizde olacak.

Muhtemel 11'ler

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Emre, Donk, Ndiaye, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Sinan (Diagne)

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Seth, Mina, Mustafa, Pinto, Donald, Murat Yıldırım, Aleksic, Adem, Guilherme, Ömer

Yarı finale nasıl geldiler?

Süper Lig’de şampiyonluk yolunda Başakşehir’in ardından ikinci sırada bulunan Galatasaray, kupada yarı finale 5. Tur’da Keçiörengücü, Son 16 Turu’unda Boluspor ve Çeyrek Final’de de Hatayspor’u eleyerek geldi. Yeni Malatyaspor ise 4.Tur’da Krıklarelispor, 5.Tur’da Etimesgut Belediye, Son 16 Turu’nda Bodrumspor ve Çeyrek Final’de de Göztepe’yi saf dışı bırakarak yarı finale çıktı.

Malatyaspor ile 4. randevu

Renktaş iki takım, yarın 4. randevularında kozlarını paylaşacak. Galatasaray ve E.Y. Malatyaspor, geçmişte 3 kere karşı karşıya gelirken, söz konusu maçlarda Malatya ekibi sahadan 2, Galatasaray ise 1 galibiyetle ayrıldı. Öte yandan Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında, 6 Nisan Cumartesi günü yine Yeni Malatyaspor ile sahasında karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekipler, 5 günde 2 kere birbirlerine rakip olacak.

Diagne'nin durumu maç saatinde belli olacak

Sarı-Kırmızılı ekip Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapılan antrenmanla hazırlıklarını tamamladı. Takım daha sonra Yeni Malatyaspor maçı için kampa girdi. Aslan’da Nagatomo ile Mitroglou’nun sakatlıkları devam ediyor. Diagne’nin durumu ise maç saatine doğru netlik kazanacak.

Taraftardan tam destek

Sarı-Kırmızılı taraftarlar, Yeni Malatya maçında yönetime ve takıma tam destek vermeye hazırlanıyor. Son gerçekleşen genel kurulda idari yönden ibra edilmeyen ve yeniden seçim yapmaya zorlanan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve kurmayları lehine tezüharatlar yapacak olan taraftarlar, tüm futbolcuları ve teknik heyeti de tribüne davet ederek stattaki atmosferi en üst seviyeye çıkaracak.

‘Gelemeyenler devir yapsın’

Yönetimden taraftara çağrı... Kulübün resmi internet sitesinde yer alan duyuruda, Yeni Malatyaspor maçına gelemeyecek olan kombine sahibi taraftarların, biletlerini devretmeleri ricasında bulunuldu. Karşılaşmanın bilet fiyatları, tribün kategorisine göre 40, 50, 60, 70, 100, 125, 175, 200, 250 ve 300 TL arasında değişiyor.

Erol Bulut 3’te 2 yaptı

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut’un, Galatasaray’a karşı karnesi çok iyi. Başarılı çalıştırıcı, Cim Bom’a karşı çıktığı 3 maçtan 2 galibiyet, 1 yenilgiyle ayrıldı. Ligin ilk devresindeki maçta Fatih hocanın takımını mağlup etmeyi başaran Bulut, kazanma serisine Türkiye Kupası’nda devam etmek istiyor.

Mina sakatlıktan döndü

Antalya kampında İzlanda ekibi Vestmannaeyjar ile oynadığı ve 1-1 berabere kaldığı hazırlık maçında görev alan oyuncuların bir kısmına Galatasaray karşısında da şans vermeye hazırlanan teknik heyet, savunmada Mustafa Akbaş ile birlikte sakatlıktan dönen Mina’ya, orta sahada Guilherme, Donald, Murat Yıldırım ve Pereira dörtlüsünü oynatacak. Bu arada kampa gecikmeli katılan Aboubakar Kamara’nın kadroya alınmayacağı, Bifouma’nın ise kulübede olacağı öğrenildi.