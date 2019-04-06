Galatasaray - Yeni Malatyaspor (CANLI)

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda Evkur Yeni Malataspor'u konuk ediyor. Galatasaray, galip gelmesi halinde maç fazlasıyla da olsa Başakşehir’le aradaki puan farkını 3’e indirecek. Galatasaray, Süper Lig’de 26. haftayı lider Medipol Başakşehir’in 6 puan gerisinde, 52 puanla ikinci sırada tamamlarken, Evkur Yeni Malatyaspor ise 37 puanla 5. sırada bitirdi.

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Mücadele başladı

Maçta dakikalar 4'ü gösterdiğinde tehlikeli gelen taraf Galatasaray oldu. Tek toplarla çok iyi çıkan Galatasaray'da Diagne, Belhanda'yı kaçırmak istedi ancak Mina kritik bir hamleyle topu kesti.

Diagne'nin kafa vuruşu isabetli olmadı

Maçın 12. dakikasında Galatasaray gole çok ama çok yaklaştı. Maçtaki ilk etkili pozisyon Galatasaray'dan geldi. Mariano sağ kanattan ortaladı, kale alanı içindeki Diagne'nin zor pozisyonda yaptığı kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

Mücadelenin ilk sarı kartı Galatasaray'dan Mariano'ya çıktı. 16. dakikada Brezilyalı futbolcu Adem Büyük'e sert bir harekette bulununca hakem tarafından kartla cezalandırıldı.

Karşılşmanın 22. dakikasında Belhanda'nın ortasında ceza sahasında topla buluşan Diagne'nin gelişine vuruşu auta çıktı. Galatasaray oyunu baskı altına lamaya çlışırken Yeni Malatyaspor da kontraataklarla pozsiyon bulmaya çalıştı. Mücadele içerisinde yaşanan ikili pozisyonlarda yaşanan sertlik gözlerden kaçmadı.

24. dakikada Diagne'nin tek pasıyla ceza alanı sağ çaprazında topu alan Emre Akbaba'nın yerden şutunda savunmaya çarpan top kornere çıktı.

Mücadelenin 28. dakikasında Emre Akbaba yine şansını denedi. Sağ çaprazda topla buluşan Emre Akbaba dar açıdan orta yapmak yerine kaleyi denedi, sert şutunda kaleci Farnolle son anda direk dibinden topu çıkardı.

Yeni Malatyaspor tehlikeli geldi

Maçta dakikalar 31'i gösterdiğinde Yeni Malatyaspor ilk kez Galatasaray kalesine bu kadar etkili geldi. Ceza sahası içinde sol çaprazda topla buluşan Adem'in müsait pozisyonda vuruşu kaleci Muslera'da kaldı.

33. dakikada Belhanda'nın derinlemesine pasıyla ceza alanı içinde buluşan Onyekuru önünü açıp yerden sert vurdu, kaleci Farnolle müthiş bir kurtarışa imza attı.

VAR sonrası gol iptal

Mücadelenin 34. dakikasında köşe vuruşu sonrası ters tarafa açılan topu Linnes aldı, son çizgide çıkmadan çevirdiği topa kale alanı içindeki Feghouli gelişine çok sert vurdu. Galatasaray bu golle 1-0 öne geçmişti. Ancak uzun incelemeler sonucunda hakemler pozisyonda ofysat olduğunu söyledi ve golü iptal etti.

Galatasaray rakibine oranla maça ağırlığını koydu ve Yeni Malatyaspor'un kendi yarı sahasını geçmesine bu dakikaya kadar izin vermedi. 41. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda arka direkteki Diagne kafayı vurdu, seken top kaleci Farnolle'de kaldı.

Penaltı ve gol

45+2. dakikada Galatasaray Linnes'in ceza sahası içerisinde yerde kalmasının ardından penaltı kazandı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu tereddütsüz beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Diagne, 45+4'te Farnolle'u avladı ve Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.

Mücadelenin ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. İlk yarının sonlarında gelen gol Sarı Kırmızılı ekibi soyunma odasına moralli gitmesine neden oldu.

Karşılaşmanın 2. yarısına her iki ekip de maça başladıkları 11'ler devam ettiler.

Maçın 11'leri

Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Linnes, Fernando, Emre Akbaba, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Diagne.

Yeni Malataspor: Farnolle, Chebake, Mina, Robin Yalçın, Bülent, Murat Yıldırım, Donald, Aleksic, Guilherme, Adem, Kamara

Maçtan notlar

Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor'u ağırladı. Zorlu karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetti.

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray, 27'nci haftada evinde Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Rakibini yenerek şampiyonluk yarışında yara almak istemeyen ve zorlu Fenerbahçe derbisi öncesi galibiyet almak isteyen Galatasaray karşılaşmaya; Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Linnes, Fernando, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Emre Akbaba, Diagne ilk 11'i ile başladı. Evkur Yeni Malatyaspor ise Farnolle, Chebake, Mina, Robin Yalçın, Bülent, Murat Yıldırım, Donald, Aleksic, Guilherme, Adem, Kamara ilk 11'i ile sahaya çıktı.

Galatasaray evinde yenilmiyor

Türk Telekom Stadyumu'nda 32 maçtır mağlubiyet yüzü görmeyen Galatasaray, bu sezon ise ligde 12 maçtır evinde yenilmiyor. Evinde taraftarlarının da desteği ile iyi bir performans grafiği sergileyen sarı kırmızılılar, bu sezon Evkur Yeni Malatyaspor ile 2 kez karşılaştı. Ligin ilk maçında rakibine deplasmanda 2-0 mağlup olan Galatasaray, geçtiğimiz günlerde Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde ise rakibi ile Türk Telekom Stadyumu'nda 0-0 berabere kaldı.

Luyindama'nın yerine Donk

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, sarı kart cezalısı olan Luyindama'nın yerine sahada Donk'a şans verdi. Öte yandan yine sarı kart cezalısı olan Ndiaye'nin yerine ise Emre Akbaba orta sahada şans buldu. Sarı kırmızılılarda Marcao, Linnes, Onyekuru, Emre Taşdemir ise sarı kart sınırında bulunuyor. Bu oyuncular kart görmeleri durumunda, gelecek haftaki zorlu Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecekler.

Taraftarlar yalnız bırakmadı

Zorlu karşılaşmada takımlarını yalnız bırakmayan taraftarlar stadı doldurdu. Karşılaşma öncesi oyuncuları tek tek tribünlere çağırarak moral veren sarı kırmızılı taraftarlar, tezahüratlarla takımlarına desteklerini sürdürdü. Ayrıca taraftarlar, başkan Mustafa Cengiz lehine de tezahüratlarda bulundular.

Drogba Türk Telekom'da

Bir dönem Galatasaray formasını giyen dünyaca ünlü futbolcu Didier Drogba, Yeni Malatyaspor maçını Türk Telekom Stadı'nda takip etti. Drogba'ya karşılaşma öncesinde Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim tarafından bir plaket takdim edildi. Galatasaray'da gösterdiği performansla simge isimlerden biri haline gelen Drogba'ya taraftarlar da tezahüratlarla sevgi gösterisinde bulundu. Ayrıca Drogba, sahanın ortasına gelerek taraftarlara 'üçlü' çektirdi.