Galatasaray - Yeni Malatyaspor (CANLI)

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçıyla başladı. İlk maçı taraftarı önünde oynayan Galatasaray, rövanş öncesi avantajı cebine koymak istiyor. Başakşehir Tesisleri’nde 2 gün boyunca kupa maçına hazırlanan Malatya ekibi, sahadan iyi bir skorla ayrılarak ikinci maça avantajlı çıkmak istiyor. Mücadeleyi Halil Umut Meler yönetiyor. Meler’in yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ve Volkan Ahmet Narinç yapıyor. Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşma saat 20.00’de başladı. Mücadele A SPOR ekranlarından naklen yayınlanıyor.

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Karşılaşmanın ilk düdüğü ve maç başladı.

Mücadelenin henüz 2. dakikasında Luyindama'nın pas hatasında Yeni Malatyaspor tehlikeli geldi. Topu kapan Adem Büyük, harika bir pasla Ömer Şişmanoğlu'nu savunma arkasına kaçırdı. Hatayı yapan Luyindama, Ömer ağır kalınca topa sahip oldu ve tehlikeyi önledi.

8. dakikada Yeni Malatyaspor bir kez daha savunma arkasına derin bir topla tehlike yaratmak istedi. Zamanlamasını iyi ayarlayan Muslera kalesini zamanında terkedip topu uzaklaştırdı.

12. dakikada Galatasaray gole çok yaklaştı. Emre Taşdemir'in pasında topla buluşan Onyekuru, Ndiaye ile yaptığı ver kaçın ardından ceza sahasına girdi. Kritik bir müdahele yapan Yeni Malatyasporlu Mustafa Akbaş, topu kornere gönderdi.

Marcao'dan kritik müdahele

Malatyaspor, 20. dakikada tehlikeli geldi. Sağ kulvarda topla buluşan Aleksic, bindirme yapan Chebake'yi topla buluşturdu. Faslı sağ bek, ceza sahası içerisine sert ve tehlike bir top gönderdi ama araya giren Marcao, son anda topa topu kornere yolladı. Kullanılan köşe vuruşunda Galatasaray ceza sahasında büyük bir karambol yaşandı ve savunma topu uzaklaştırdı.

SARI KART | Maçtaki ilk sarı kart 31. dakikada çıktı. Fernando ile yaşadığı pozisyonun ardından hakem Halil Umut Meler'e tepki gösteren Ömer Şişmanoğlu, sarı kart gördü.

Galatasaray penaltı bekledi

Mariano'nun ortasında ceza sahasına hareketlenen Onyekuru, Chebake'nin müdahelesiyle yerde kaldı. Halil Umut Meler, pozisyonun temiz olduğunu söyledi ve aut atışıyla oyun devam etti. Galatasaraylı futbolcular kısa süre Meler'e itiraz etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

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İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Emre Taşdemir, Ndiaye, Fernando, Feghouli, Belhanda, Henry Onyekuru, Diagne

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Mustafa Akbaş, Bülent, Donald, Murat Yıldırım, Aleksic, Guilherme, Adem Büyük, Ömer Şişmanoğlu

Yarı finale nasıl geldiler?

Süper Lig’de şampiyonluk yolunda Başakşehir’in ardından ikinci sırada bulunan Galatasaray, kupada yarı finale 5. Tur’da Keçiörengücü, Son 16 Turu’unda Boluspor ve Çeyrek Final’de de Hatayspor’u eleyerek geldi. Yeni Malatyaspor ise 4.Tur’da Krıklarelispor, 5.Tur’da Etimesgut Belediye, Son 16 Turu’nda Bodrumspor ve Çeyrek Final’de de Göztepe’yi saf dışı bırakarak yarı finale çıktı.

MAÇTAN NOTLAR

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Evkur Yeni Malatyaspor’u konuk eden Galatasaray’da sakatlığı geçen Mbaye Diagne ile tedavileri tamamlanan Fernando Muslera ve Younes Belhanda, müsabakaya ilk 11’de başladı.

Ülkesi Senegal’in Mali ile oynadığı hazırlık maçında geçirdiği sakatlık sonucu sağ omuz ekleminde bağ hasarı ve çıkık tespit edilen Diagne, yapılan tedaviyle Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasına yetiştirildi. Senegalli futbolcu, karşılaşmada ilk 11’deki yerini aldı.

Belindeki ağrılar nedeniyle son antrenmana katılmayan kaleci Fernando Muslera ile gıda zehirlemesi geçiren Younes Belhanda da gerçekleştirilen tedavilerinin ardından maça ilk 11’de çıktı.

Sarı-kırmızılı takımda ülkesi Yunanistan’ın Liechtenstein ile yaptığı maçta sakatlanan Kostas Mitroglou ile tedavisi süren Japon futbolcu Yuto Nagatomo, müsabakanın kadrosunda yer almadı.

Taraftardan Mustafa Cengiz ve yönetimine destek

Galatasaraylı taraftarlar, yaptıkları tezahürat ve açtıkları pankartlarla yıllık olağan mali genel kurulda idari yönden ibra edilmeyen kulüp başkanı Mustafa Cengiz ve yönetimine destek verdi.

Tribünlere üzerinde "Milyonlarca ses Galatasaray halkın diyor. Tüzük değiştirilsin, taraftarıyla bütünleşsin. Galatasaray’ımıza Galatasaraylılar üye olsun. Mekteb-i Sultani onurumuzdur, liseci zihniyet sorunumuzdur. Nerede kaldı fikriniz, nerede kaldı vicdanınız?" ifadelerinin bulunduğu pankartlar asan taraftarlar, "O koltuk tapulu malınız değil, Cim Bom Bom halkındır lisenin değil. Mekteb-i Sultani onurumuzdur, liseci zihniyet sorunumuzdur." şeklinde tezahürat yaptı.

Karşılaşmayı locadan takip eden Mustafa Cengiz, taraftarların desteğine alkışla karşılık verdi.