Galatasaray yeni kalecisini buldu: Roman Bürki

Galatasaray 'dan bir sürpriz kaleci hamlesi daha... Fernando Muslera'nın yokluğunda yaşanan krizi bir an önce sonlandırmak isteyen, bu doğrultuda çok sayıda isimle görüşüp henüz sonuç alamayan Sarı-Kırmızılılar, rotayı bir anda Almanya'ya çevirdi. Okan Kocuk'u geri döndürme konusunda Giresunspor'la masaya oturan ve anlaşamayan, Sinan Bolat'ın bonservisi konusunda ise kulübü Gent'i ikna edemeyen Galatasaray Yönetimi, gündemine yeni bir aday daha aldı.

Bu sezon kadroya giremedi

Almanya'da Borussia Dortmund forması giyen 31 yaşındaki İsviçreli file bekçisi Roman Bürki, Aslan'ın radarına giren son isim oldu. İlk kez 2015'te Dortmund'a gelen, geçen sezon devre arasına kadar takımın 1. kalecisi olan Bürki, yaşadığı sakatlık sonrası formasını kaptırırken, sezon başında yerine vatandaşı Kobel'in transfer edilmesiyle tamamen gözden çıkarıldı. Alman kulübüyle 2023'e kadar kontratı olan tecrübeli eldiven, bu sezon hiçbir maçta kadroya giremedi.

Muslera geri dönene kadar

Sarı-Kırmızılılar, Roman Bürki'yi sezon sonuna kadar kiralamayı planlıyor. Tarafların ilk görüşmede prensip anlaşmasına vardığı, Borussia Dortmund cephesinin de bu transfer için herhangi bir zorluk çıkarmayacağı öğrenildi. Tedavi süreci devam eden, Şubat ortası veya Mart başında takıma katılması beklenen Muslera'nın da geri dönmesiyle, kaleyi yeniden devralması düşünülüyor.