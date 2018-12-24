Galatasaray yeni golcüsünü buldu: Alan Carvalho

Transferde gözünü Çin’e diken Galatasaray, Guangzhou’nun golcüsü Alan’ı 2.5 yıllığına istiyor. Sarı kırmızılı kulüp, yıllık 3 milyon Euro’yu gözden çıkardı. Brezilyalı golcü ise bonservisini almanın peşinde.

24 Aralık 2018, Pazartesi 08:25
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Galatasaray yeni golcüsünü buldu: Alan Carvalho

Devre arasında iki forvet takviyesi planlayan Galatasaray gözünü Çin'e çevirdi. Demba Ba'yı Shanghai Shenhua'dan sezon sonuna kadar bedelsiz kiralamaya hazırlanan sarı-kırmızılı kulüp, Guangzhou'nun golcüsü Alan'ı ise 2 buçuk yıllığına kadrosuna katmak istiyor.

Brezilyalı Alan, Galatasaray'a gelmeye hazır ancak kulübü Guangzhou'nun kendisini serbest bırakmasını bekliyor. Alan için bonservis ödemeyi düşünmeyen sarı-kırmızılılar, 29 yaşındaki Sambacı'ya yıllık 3 milyon Euro ödemeyi göze aldı.

(Sabah)

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