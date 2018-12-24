Galatasaray yeni golcüsünü buldu: Alan Carvalho

Devre arasında iki forvet takviyesi planlayan Galatasaray gözünü Çin'e çevirdi. Demba Ba'yı Shanghai Shenhua'dan sezon sonuna kadar bedelsiz kiralamaya hazırlanan sarı-kırmızılı kulüp, Guangzhou'nun golcüsü Alan'ı ise 2 buçuk yıllığına kadrosuna katmak istiyor.

Brezilyalı Alan, Galatasaray'a gelmeye hazır ancak kulübü Guangzhou'nun kendisini serbest bırakmasını bekliyor. Alan için bonservis ödemeyi düşünmeyen sarı-kırmızılılar, 29 yaşındaki Sambacı'ya yıllık 3 milyon Euro ödemeyi göze aldı.

(Sabah)