Galatasaray yeni Felipe Melo'sunu buldu

Galatasaray, yeni Felipe Melo'sunu Brezilya'dan buldu. Sao Paulo B takımında forma giyen Fabinho'yla ilgilenen sarı kırmızılılar, sözleşmesi sezon sonunda bitecek futbolcu için harekete geçti. Ancak Cim Bom'un bu transferde 2 rakibi var: Anderlecht ve Club Brugge...

04 Haziran 2020, Perşembe 10:34 Son Güncelleme:
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Galatasaray yeni Felipe Melo'sunu buldu

Yeni sezonda geniş rotasyonlu bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibinin raporu doğrultusunda hareket edecek.

Transfer savaşına Galatasaray da dahil oldu 

Sao Paulo'nun B takımında forma giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Fabinho için Anderlecht ile Club Brugge arasındaki rekabete Galatasaray da dahil oldu.

Belçika devleri de takipte 

Belçika basını, ezeli rakipler Anderlecht ile Club Brugge'ün izlediği 20 yaşındaki Fabinho'yu aynı zamanda Galatasaray'ın scout ekibinin de takip ettiğini yazdı.

Mukavelesi sona eriyor 

Sao Paulo ile sözleşmesi bu sezon sonunda sona eren Fabinho'ya aynı zamanda Japonya ve İtalya'dan da teklifler olduğu yazıldı. Avrupa'da oynama fikrine sıcak bakan Fabinho'dan veya menajerinden ise henüz resmi açıklama gelmedi.

Fabinho stil olarak Galatasaray'da forma giydiği yıllarda performansıyla iz bırakan Melo'yu andırıyor.

Kaynak: Sabah


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