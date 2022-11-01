Galatasaray yeni Arda Güler için teklif yaptı!

Süper Lig'de yoluna iddialı bir şekilde devam eden Galatasaray , altyapısını güçlendirmek için çalışmalara başladı. Kadrosuna Mauro Icardi, Juan Mata, Mertens gibi yıldız isimleri katan Cimbom 12. hafta itibarıyla 21 puanı bulunuyor.

Sarı-Kırmızılılar, cumartesi günü Beşiktaş 'la kritik bir derbi mücadelesine çıkacak. Süper Lig'de yoluna devam eden Galatasaray, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor.





İlgili Haberler Galatasaray kesenin ağzını açtı! İşte yeni transfer hedefi





Galatasaray, teklif yaptı

Galatasaray, Gençlerbirliği'ne U-15 takımında forma giyen Can Bartu Çığır, Mahmut Ceyhun Alyurt ve Yiğit Evin'i transfer etmek için teklif yaptı. Başkent ekibi, sarı-kırmızılı yetkililerin teklifini kabul etmedi.

Arda Güler'i Fenerbahçe kapmıştı

Fenerbahçe, genç yıldızı Arda Güler'i 2019'da henüz 13 yaşındayken Başkent temsilcisinden transfer etmişti. Sarı-lacivertliler, Gençlerbirliği ile Arda'nın transferi için 400 bin TL bonservis ücreti artı sonraki satıştan %20 pay karşılığında anlaşmıştı. (Ajansspor)







