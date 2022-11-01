Galatasaray yeni Arda Güler için teklif yaptı!

Süper Lig'de yoluna iddialı bir şekilde devam eden Galatasaray , altyapısını güçlendirmek için çalışmalara başladı. Kadrosuna Mauro Icardi, Juan Mata, Mertens gibi yıldız isimleri katan Cimbom 12. hafta itibarıyla 21 puanı bulunuyor.
Sarı-Kırmızılılar, cumartesi günü Beşiktaş 'la kritik bir derbi mücadelesine çıkacak. Süper Lig'de yoluna devam eden Galatasaray, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor.
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Galatasaray, teklif yaptı
Galatasaray, Gençlerbirliği'ne U-15 takımında forma giyen Can Bartu Çığır, Mahmut Ceyhun Alyurt ve Yiğit Evin'i transfer etmek için teklif yaptı. Başkent ekibi, sarı-kırmızılı yetkililerin teklifini kabul etmedi.
Arda Güler'i Fenerbahçe kapmıştı
Fenerbahçe, genç yıldızı Arda Güler'i 2019'da henüz 13 yaşındayken Başkent temsilcisinden transfer etmişti. Sarı-lacivertliler, Gençlerbirliği ile Arda'nın transferi için 400 bin TL bonservis ücreti artı sonraki satıştan %20 pay karşılığında anlaşmıştı. (Ajansspor)