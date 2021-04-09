Galatasaray, yarın Fatih Karagümrük’ü konuk edecek

Ligin geride kalan bölümünde 31 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 19 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 yenilgi sonucunda 61 puan topladı. Galatasaray, 34. haftaya lider Beşiktaş’ın 6 puan gerisinde 3. sırada girdi.

Fatih Karagümrük ise ligde oynadığı 32 karşılaşmanın 13’ünü kazanırken, 9’unda berabere kaldı ve 10’unu yitirdi. Hanesine 48 puan yazdıran Fatih Karagümrük, 34. hafta öncesi 8. sırada yer buldu.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı, Fatih Karagümrük 2-1 kazanmıştı.

- Fatih Terim ve Ümit Davala cezalı

Galatasaray’da cezalı olan teknik direktör Fatih Terim ile yardımcı antrenör Ümit Davala, Fatih Karagümrük maçında yedek kulübesinde yer alamayacak.

Ligde Çaykur Rizespor müsabakasından sonra Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun ikişer maçtan men ettiği Terim ile Davala’nın cezası bu karşılaşmayla sona erecek.

Maçta Galatasaray’ın başında yardımcı antrenörlerden Levent Şahin olacak.

- Kerem Aktürkoğlu ve Onyekuru yok

Galatasaray’da tedavisine devam edilen Kerem Aktürkoğlu ile annesinin vefatı dolayısıyla ülkesi Nijerya’ya giden Henry Onyekuru, Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek.

Antrenmanda sakatlık geçiren Martin Linnes’in durumu ise yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.

Yeni tip koronavirüse yakalandıkları için bir süredir karantinada olan Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı’nın durumları ise yapılacak son testlerin ardından belli olacak.

Sarı-kırmızılı ekipte ayrıca Ryan Babel ve Oghenekaro Etebo, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İki futbolcu da yarınki karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda 35. haftadaki Göztepe maçında cezalı duruma düşecek.

- Son 5 maçta bir galibiyeti var

Galatasaray, Süper Lig’de çıktığı son 5 maçın sadece birini kazanabildi.

Sarı-kırmızılı takım, son 5 maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Bu sürede Hes Kablo Kayserispor’u yenen Galatasaray, Demir Grup Sivasspor ile berabere kaldı, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor ve Atakaş Hatayspor’a mağlup oldu.

Galatasaray, söz konusu süreçte alması muhtemel 15 puanın sadece 4’ünü hanesine yazdırabildi.

AA