Galatasaray, Yaremchuk transferi için devrede

Galatasaray, devre arasında forvet hattına bir takviye adına listesine Roman Yaremchuk'u eklemiş durumda. Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre Gent forması giyen Yaremchuk için devre arasında harekete geçecek takımlardan biri olarak Galatasaray aktarılıyor.

Portekiz basını 25 yaşındaki golcünün, özellikle Sporting'in transfer listesinde ilk sıralarda yer aldığını aktarırken oyuncunun transferi adına devre arasında görüşmeler yürütecek diğer ekipler olarak da Galatasaray ve Roma'nın isimleri geçiyor. A Bola, Galatasara ve Roma'nın oyuncuyu istediğine yönelik haberine bugün çıkan baskısında yer verdi.

2017'de Dinamo Kiev'den 2 milyon Euro karşılığında Gent'e transfer olan 1.91'lik golcü, sergilediği performansla değerini yükseltmeyi başarmıştı. Bu sezon Belçika Jupiler Pro Lig'de 13 maçta 9 gol, 3 asistlik performans sergileyen Yaremchuk, sezonda toplam ise 20 maçta 11 gol atıp, 4 asist yapmış durumda.