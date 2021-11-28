Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 6 maç ceza verilen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Yeni Malatyaspor mücadelesinde kulübede yer alamayacak. Bu nedenle saha kenarında yardımcıları Selçuk İnan ile Necati Ateş olacak. Maç önü konuşmasına da bu nedenle Selçuk İnan gelirken, genç hoca tek hedeflerinin galibiyet olduğunu söyledi.

UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya karşısında alınan galibiyetin değeriyle sözüne başlayan Selçuk İnan, "Perşembe günkü maçtan sonra bugünkü maç bizim için daha önemli oldu. O galibiyetin daha anlamlı hale gelebilmesi için bu mücadeleyi kazanmalıyız. Malatya deplasmanı zor. Hafta içinde çalışmalarımızı yaptık, oyuncularla konuştuk. Bugün buradan 3 puanla ayrılmak istiyoruz. İki maçtır istediğimiz sonuçları alamadık, bugün alırız umarım" dedi.

Rotasyon yapılan ilk 11 hakkında da konuşan İnan, "Yoğun fikstürden geldik, oyuncularımızı pek dinlendirme fırsatı bulamadık. Sağlık ve performans ekibiyle istişare ettikten sonra birkaç oyuncuyu dinlendirme kararı aldık. Bugün de sahaya çıkan isimler ellerinden geleni yapacaklardır. İnşallah oynamayanları aratmazlar" ifadelerini kullandı.