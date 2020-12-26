Galatasaray Yardımcı Antrenörü Levent Şahin'den Falcao açıklaması!
Galatasaray'ın yardımcı antrenörü Levent Şahin, Trabzonspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Şahin, Falcao'nun yedek başladığını uygun görüldüğü takdirde süre alabileceğini söyledi.
Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, Trabzonspor deplasmanına konuk oluyor. Sarı kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim'in Karagümrük maçındaki hareketleri nedeniyle toplamda aldığı 5 maç ceza nedeniyle bu karşılaşmada takımın başında yer alamıyor. Terim'in yerine kenarda olacak isim olan yardımcı antrenör Levent Şahin, bu maç öncesinde açıklamalarda bulundu.
İşte Levent Şahin'in açıklamaları:
Kısa bir süre içerisinde Göztepe maçından buraya geldik. Zorlu bir maç trafiği başlıyor. Bu süreçte hem maç trafiğini iyi yönetebilmek hem de oyuncuları hazırlamak önemli. Moralli geldik. Umarım 3 puanla döneriz.
Bugünkü tercihimiz tamamen Oğulcan. Falcao, sakatlık sonrası ilk kez kadroda yer alıyor. Falcao'ya da uygun görüldüğü takdirde süre verilecektir.