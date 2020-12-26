Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, Trabzonspor deplasmanına konuk oluyor. Sarı kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim'in Karagümrük maçındaki hareketleri nedeniyle toplamda aldığı 5 maç ceza nedeniyle bu karşılaşmada takımın başında yer alamıyor. Terim'in yerine kenarda olacak isim olan yardımcı antrenör Levent Şahin, bu maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

İşte Levent Şahin'in açıklamaları:

Kısa bir süre içerisinde Göztepe maçından buraya geldik. Zorlu bir maç trafiği başlıyor. Bu süreçte hem maç trafiğini iyi yönetebilmek hem de oyuncuları hazırlamak önemli. Moralli geldik. Umarım 3 puanla döneriz.

Bugünkü tercihimiz tamamen Oğulcan. Falcao, sakatlık sonrası ilk kez kadroda yer alıyor. Falcao'ya da uygun görüldüğü takdirde süre verilecektir.