Galatasaray Yardımcı Antrenörü Levent Şahin: Hukuki gerekçe yok!

Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak. Bu maç öncesinde teknik direktör Fatih Terim'in 2 maç ceza alması nedeniyle kenarda takımın başında olacak olan Levent Şahin, değerlendirmelerde bulundu.

İşte Levent Şahin'in açıklamaları:

Aramızda hocamız yok. Aramızda neden yok. Hukuki olarak bir gerekçe de yok. Futbolun saha dışında olduğu bir ortamda hocamız burada olsaydı daha fazla şeyler söyleyecekti. 2 oyuncumuzu düğüne, dolayısıyla Covid'e verdik. 3 tane cezalı oyuncumuz vardı. Milli takıma giden oyuncularımız vardı, dönüşleri sıkıntılı oldu. Dün ilk defa takım halinde antrenman yaptık. Bunlar bizim için bir bahane değildir. Sahada vazgeçmeyen, kazanmak isteyen bir Galatasaray yer alacak.

Tamamen bugünkü maç için tercih edilen arkadaşlarımız. Onlar da elinden geldiğince Galatasaray için mücadele ettiklerini göstereceklerdir.