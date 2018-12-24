Galatasaray Wolfteam takımından ziyaret

ASUS Wolfteam Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde rakibi HWA Gaming’i üç maçlık serinin sonunda 2-1 yenmeyi başararak finale çıkmaya hak kazanan Galatasaray Wolfteam takımı, takım menajeri ve 2 oyuncusuyla birlikte dün oynanan Galatasaray – Sivasspor mücadelesini stadyumdan takip etti.

24 Aralık 2018, Pazartesi 10:56
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Galatasaray Wolfteam takımından ziyaret

20 Aralık Perşembe günü gerçekleşen yarı final mücadelesinde, 1-0 geriye düşmesine rağmen muhteşem bir geri dönüşe imza atarak 2-1 kazanmayı başaran Galatasaray Wolfteam takımı, Galatasara’ın Sivasspor’u 4-2 yendiği mücadeleyi, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena’da izlediler.

Mücadele öncesinde Galatasaray espor şube yöneticisi Erol Özmandıracı ile bir araya gelen Wolfteam takım menajeri Batuhan Tunç Tercan ve oyunculardan Furkan Tomruk ile Emir Karaduran, gerçekleşecek büyük final öncesinde şampiyonluk sözü verdiler. Gerçekleşen görüşmenin ardından kritik mücadeleyi birlikte takip ettiler. 



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