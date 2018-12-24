Galatasaray Wolfteam takımından ziyaret

20 Aralık Perşembe günü gerçekleşen yarı final mücadelesinde, 1-0 geriye düşmesine rağmen muhteşem bir geri dönüşe imza atarak 2-1 kazanmayı başaran Galatasaray Wolfteam takımı, Galatasara’ın Sivasspor’u 4-2 yendiği mücadeleyi, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena’da izlediler.

Mücadele öncesinde Galatasaray espor şube yöneticisi Erol Özmandıracı ile bir araya gelen Wolfteam takım menajeri Batuhan Tunç Tercan ve oyunculardan Furkan Tomruk ile Emir Karaduran, gerçekleşecek büyük final öncesinde şampiyonluk sözü verdiler. Gerçekleşen görüşmenin ardından kritik mücadeleyi birlikte takip ettiler.







