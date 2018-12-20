Galatasaray Wolfteam takımına büyük destek

Galatasaray Espor ligde çıktığı 14 mücadelede, 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 30 puan toplamayı başarmış ve ligi ikinci sırada bitirmişti. HWA Gaming ise ligde çıktığı 14 mücadelede 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 25 puan toplamayı başararak ligi üçüncü sırada tamamlamıştı. Galatasaray Espor ligi ikinci sırada bitirerek yarı finalden başlamaya hak kazanırken HWA Gaming ise elemelere play-offlardan başlamıştı.

Geçen sezonun ardından kemik kadrosunu koruyarak sadece bir oyuncu transfer eden Galatasaray Espor Wolfteam takımına ‘’ Galatasaray Espor Taraftar Grubundan ‘’ çok büyük bir destek geldi. Sarı kırmızılı ekibin takım menajeri Batuhan Tunç Tercan ile iletişime geçen taraftar grubu, takımın dün akşam saat 21:00’da gerçekleşen antrenmanı öncesinde tüm oyunculara yüze yakın destek mesajı attı. Gerek sosyal medya platformlarından, gerek whatsaap üzerinden destek mesajı alan oyuncular duygusal anlar yaşadılar. Gelen mesajlar üzerine büyük şaşkınlık yaşayan oyuncular daha sonra kişisel sosyal medya hesaplarından ‘’Galatasaray Espor Taraftar Grubu’na’’ teşekkür mesajları yayınladılar. Espor mücadeleleri içinde eşine çok az rastlanabilecek bir organizasyona imza atan taraftarlara teşekkür etmek için tüm oyuncuların ortak olarak yaptıkları açıklamada ise şu ifadelere yer verdi:

‘’Tüm taraftarlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bizim için son derece duygusal bir akşam oldu. Gösterdikleri destek için minnettarız. Büyük taraftarımıza laik olmak için, onların gösterdikleri desteğin karşılığını vermek için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Önce finale çıkarak sonra ise şampiyon olarak taraftarlarımıza hak ettikleri duyguları yaşatmak istiyoruz.’’

Takım menajeri Batuhan Tunç Tercan ise kişisel Facebook hesabından şu paylaşımda bulundu,

‘’ Büyük Galatasaray'ın büyük taraftarına sonsuz teşekkürler. Dün gerçekleşen takım çalışmamamız öncesinde gelen tüm destek mesajları karşısında çok duygulandık ve son derece gurur duyduk. Bizi diğer tüm takımlardan ayıran en önemli özelliğimiz sizlersiniz. Türkiye'nin en büyük taraftar grubuna sahibiz. Biz büyük bir aileyiz kenetlendikçe büyüyen! ‘’

Tüm mesajların ardından bir paylaşımda daha bulunan Galatasaray Espor Taraftar Grubu şu ifadelere yer verdi;

‘’ Bizler Galatasaray arması çatısı altında bir araya gelmiş büyük bir aileyiz. Türkiye’nin hatta dünyanın en büyük ailesiyiz. Bizler ne fanız ne de fan sayfasıyız. Armanın uğruna adanmış hayatları olan bir arada olan bir aileyiz. Galatasaray Wolfteam takımımıza yarı final mücadelesinde başarılar! ‘’



