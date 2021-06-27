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Galatasaray, Visca için bu hafta görüşecek

Fatih hocanın isteği doğrultusunda Visca'yı kadrosuna katmak isteyen Galatasaray Yönetimi, yarından itibaren Başakşehir Kulübü'yle görüşmelere başlıyor. Sarı-Kırmızılılar, Fener'in de gündemindeki tecrübeli futbolcu için kesenin ağzını açacak.

27 Haziran 2021, Pazar 10:07 Son Güncelleme:
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Galatasaray, Visca için bu hafta görüşecek

Galatasaray 'da Edin Visca için ilk somut adım atılıyor... 31 yaşındaki kanat oyuncusunun menaceriyle yapılan ve resmi olmayan ilk görüşmenin olumlu geçtiği öğrenilirken, Sarı-Kırmızılı yönetimin, Başakşehir'le pazarlıkları başlatmaya karar verdiği belirtiliyor. İki kulübün, yarından itibaren masaya oturması bekleniyor. Başkan Burak Elmas, teknik direktör Fatih Terim'in talep ettiği kadroyu kurabilmek için kesenin ağzını açmış durumda. Fenerbahçe 'nin de uzun süredir transfer gündeminde yer alan Visca'nın bonservisi için, paranın yanı sıra kadrodaki bazı oyuncuların takasta kullanılması da düşünülüyor.


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Hedefte PSV maçı var

Sarı-Kırmızılı kulüp, Visca transferinde sürecin uzamaması için ne gerekiyorsa yapacak. Hatta yönetime yakın kaynaklar, pazarlıklarda beklenen mesafenin kat edilememesi halinde, görüşmelerin kulübe zarar vermemesi adına sonlandırılacağı ve vakit kaybedilmeden alternatif isimlerle görüşüleceği bilgisini aktarıyor. Asıl hedef ise Visca'yı, Şampiyonlar Ligi 2.ön eleme turundaki PSV maçlarından önce transfer ederek UEFA listesine yazdırabilmek.

Metin Karabaş


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