Spor Toto Süper Lig 'in 2022-2023 sezonuna iddialı bir kadro kuran Galatasaray , takımdaki genç yıldızlar için adımlar atmaya devam ediyor.

Yaz transfer döneminde İspanyol ekibi Sevilla'dan teklif alan ancak sarı-kırmızılı ekipte kariyerine devam eden Nelsson'un maaşında artışa gidildi. Danimarkalı savunmacının 900 bin Euro olan garanti ücreti, yapılan anlaşmayla 1.3 milyon Euro'ya çıkarıldı.





Nelsson'un 25 milyon Euro'luk serbest kalma maddesinde ise bir değişikliğe gidilmedi. Sarı-kırmızılı takım ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Danimarkalı oyuncunun ücreti şu andan itibaren iyileştirilmiş oldu.





SAVUNMANIN VAZGEÇİLMEZ İSMİ OLDU

Ağustos 2021'de Danimarka'nın Kopenhag takımından 7 milyon Euro karşılığında transfer edilen genç oyuncu takıma çabuk uyum sağlayarak takımın vazgeçilmezlerinden biri oldu.

Fatih Terim ve Domenec Torrent dönemlerinde direkt ilk 11'de yer bulan başarılı savunmacı, Okan Buruk'un da savunmada en gücendiği isim oldu.

Bu sezon sekiz Süper Lig maçının tamamında görev yapan Nelsson, geçen sezon da tüm kulvarlarda 49 maçta görev yapmıştı.





SEVILLA İSTEMİŞTİ

Sezon öncesi Galatasaray'dan Marcao'yu transfer eden La Liga ekibi Sevilla, Nelsson içinde nabız yoklamıştı. Sarı - kırmızılılar, Danimarkalı oyuncunun serbest kalma bedeli olan 25 milyon Euro'da ısrar edince, İspanyol ekibi transferi rafa kaldırmıştı.