Galatasaray , aradığı stoperi sonunda buldu ve Victor Nelsson'da mutlu sona ulaşıldı. Teknik direktör Fatih Terim'in ilk tercihi olan Nelsson'u Crystal Palace da istiyordu. 10 milyon Euro'luk taleple masaya oturan Kopenhag, pazarlıklar sonucunda 7 milyon Euro'ya ikna edildi.





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Menajeri İstanbul'a çağrıldı

5 yıllık prensip anlaşmasına varılan 22 yaşındaki Danimarkalı stoperin menajeri Ivan Marco Benes, sözleşmedeki prosedürleri tamamlamak için yönetim tarafından İstanbul'a davet edildi. Son pürüzlerin giderilmesinin hemen ardından Victor Nelsson da hafta içinde Türkiye'de olacak. Sağlık kontrolünden geçecek olan başarılı oyuncu, ardından imzayı atıp takıma katılacak.

Zanka geri dönüyor

Nelsson'u Galatasaray'a satan Kopenhag'ın ise Fenerbahçe 'den Zanka'yı almak için girişimde bulunacağı öğrenildi.

Sabah







