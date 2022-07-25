Transferde ismi Galatasaray ve Trabzonspor ile anılan Jerome Boateng, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Foot Mercato'nun Kicker'dan aktardığı demeçlere göre Jerome Boateng, hakkında çıkan transfer iddialarının ışığında geleceği hakkında "Henüz somut bir planım yok. ABD her zaman ilgi çekicidir, ancak kendimi bu yıl veya gelecek yıl orada görmüyorum. Almanya'ya dönüş mü? Konu kapandı. Avrupa'da birçok şeyi hayal edebiliyorum. Almanya onlardan biri çünkü harika takımları ve harika taraftarları olan harika bir lig." sözlerini dile getirdi.

Yeni sezona hazırlık

Yeni sezon için hazırlıklarına devam ettiğini belirten Boateng, "Şu anda normal bir şekilde sezona hazırlanıyorum. Sonunda tam bir hazırlık yapabildiğim için mutluyum, kendimi çok iyi hissediyorum, formdayım ve çok motiveyim. Benim için geçen yıldan çok farklı bir başlangıç ​oldu. Kendimi formda hissediyorum ve yüksek seviyede oynayabileceğimi biliyorum. İyi antrenman yaptığın sürece 30 ya da 33 yaşında olman önemli değil. En iyilerle yarışmaya devam etmek istiyorum ve önümde birkaç güzel yıl var" dedi.

Galatasaray ve Trabzonspor iddiaları

33 yaşındaki stoperin ismi geçtiğimiz geçtiğimiz haftalarda Galatasaray ile anılmıştı. Ancak haberin detaylarında yer alan bilgilere göre Lyon'un takımdan göndermeye sıcak baktığı futbolcu, takımdan ayrılmayı düşünmüyor.

İddialara göre hem Galatasaray hem de Trabzonspor defans oyuncusuyla yakından ilgilenmişti. Ancak Galatasaray rotasını farklı alternatiflere çevirirken, Trabzonspor'un teklifi ise futbolcu tarafından kabul edilmemişti.