2020-21 sezonunda Sergen Yalçın'la şampiyonluğu ulaşan Beşiktaş 'ın o dönem önemli oyuncularından birisi olan Rıdvan Yılmaz, kariyerine Rangers takımında devam ediyor.

Beşiktaş’tan 4 milyon Euro’ya Rangers’a transfer oldu

Sezon başında 4 milyon Euro bonservis bedeli ile İskoçya devine giden Rıdvan Yılmaz orada bir türlü istediği şansı yakalayamadı. Şu ana kadar 4 maçta 188 dakika şans bulan 21 yaşındaki sol bek için ara transfer döneminde ayrılık iddiaları gündeme geldi.

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Okan Buruk ve Abdullah Avcı, Rıdvan Yılmaz’ı istedi

Galatasaray 'da Okan Buruk, Trabzonspor 'da Abdullah Avcı, milli futbolcuyu ocak ayında kiralik olarak kadrosunda katmak istiyor. Rıdvan Yılmaz ise gelen tekliflere olumlu yanıt vermedi. Rıdvan Yılmaz'ın kariyerine Rangers'da devam edeceği öğrenildi.

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Rangers, Rıdvan Yılmaz’a uzun vadeli proje olarak bakıyor

Sezon öncesinde Rıdvan Yılmaz ile 5 yıllık sözleşme imzalayan Rangers, futbolcuyu uzun vadeli bir proje olarak değerlendiriyor. İskoç takımının uzun vadeli planları arasında Rıdvan Yılmaz’ın da bulunduğu belirtiliyor.

Rıdvan Yılmaz’ın Beşiktaş kariyeri

Beşiktaş altyapısından yetişen Rıdvan Yılmaz, siyah beyazlı formayla tüm kulvarlarda toplam 62 karşılaşmaya çıktı. 4 kez gol sevinci yaşayan 21 yaşındaki futbolcu 7 asist yaptı. (Ajansspor)





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