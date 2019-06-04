Sol beke Aziz Behiç’i alarak transfere hızlı giren Başakşehir, yerli operasyonunu sürdürüyor. Abdullah Avcı ile yolları ayırıp, Okan Buruk’la teknik direktörlük için el sıkışan İstanbul ekibi, Erzurumspor’un genç orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı’nın peşinde.

Turuncu-Lacivertliler, Galatasaray ve Trabzonspor’un da gündemindeki 24 yaşındaki Taylan için Erzurum’un kapısını çaldı ve 2 milyon liralık bonservis teklifi yaptı. Başakşehir, 1.Lig’e düşen Dadaşlar’dan cevap bekliyor.

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