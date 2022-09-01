Kulüpler transfer döneminin başından bu yana kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürürken, Avrupa'da da operasyonlar devam ediyor. Daha önce Galatasaray ve Trabzonspor 'la ismi çok ciddi şekilde anılan ve kulüpler arasında görüşmeler yapılan PSG'li Idrissa Gana Gueye'nin yeni takımı belli oldu.

3 yıl sonra döndü

Senegalli futbolcu eski takımı Everton'a geri döndü. 2019'da tam 30 milyon Euro bedelle Fransız devine transfer olan tecrübeli ön libero 3 yılın ardından yeniden Maviler'e katıldı. Everton da transferi 'Tekrar hoş geldin' ifadeleriyle duyurdu.

32 yaşındaki futbolcunun bonservisi henüz açıklanmadı.