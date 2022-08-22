Galatasaray ve Trabzonspor istemedi! Haji Wright şov yapıyor

Geçtiğimiz sezon toplamda 35 kez giydiği Antalyaspor formasıyla 15 gol, 2 asistlik performans ortaya koyan Haji Wright, bu sezon ligde oynanan 3 maçta 3 gol ve 1 asiste imza attı.

Trabzon'a iki gol attı!

Wright, transfer listesinde bulunduğu Trabzonspor ’a karşı oynanan maçta biri penaltıdan olmak üzere 2 gol kaydederken, sonradan oyuna giren Gökdeniz Bayrakdar’ın attığı golün de asistine imza attı.

Genç golcü geçen hafta deplasmanda oynanan ve 1-0 kazanılan Ümraniyespor maçında takımının tek golüne imza atarak galibiyeti getirmişti.

G.Saray'a karşı kaçırdı

Sezonun ilk mücadelesinde Galatasaray 'a karşı iyi mücadele eden 24 yaşındaki ABD'li futbolcu %100 gol pozisyonuna girmiş ancak Muslera'yı geçecemişti. Haji Wright aynı karşılaşmada penaltı yaptırmış Adriona penaltı vuruşundan gol çıkartamamıştı.









Galatasaray ve Trabzon istemedi

Geçen sezon 15 gollük performansının ardındanHaji Wright ismi özellikle Trabzonspor ve Galatasaray ile anılsa da iki takımda oyuncu için girişimde bulunmadı. Antalyaspor golcü futbolcunun bonservisini Danimarka 2. Lig ekibi SönderjyskE'den 1.9 milyon Euro karşılığında almıştı.



