Ocak ayında transfer yapması ve kadroyu genişletmesi beklenen Galatasaray'da flaş bir ayrılık yaşanıyor.

Trtspor'da yer alan habere göre; Sarı Kırmızılılar, tecrübeli oyuncuyla karşılıklı sözleşme fesih kararı aldı. Hatırlanacağı üzere Serdar Aziz son Sivasspor maçı öncesinde mide bulantısı şikayetiyle sahaya çıkmak istemediğini belirtmişti. Galatasaray'ın 4-2 kazandığı maç sonrası oyuncunun eşiyle birlikte Maldivler'e tatile gitmesi ise taraftarların tepkisine yol açmıştı.

Basında da Fatih Terim'in konuyla alakalı olarak Serdar Aziz'e çok kızdığı ve onu göndereceği yönünde birçok haber yer almıştı.

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