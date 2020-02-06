Galatasaray ve Şampiyonlar Ligi’nden Hagi’ye doğum günü kutlaması

Galatasaray’ın efsane futbolcusu, eski teknik direktörü Gheorghe Hagi 55 yaşında...
Sarı-Kırmızılı kulübün sosyal medya hesaplarından, “Comandante... Karpatların Maradonası... Gica... Futbolun Profesörü... 10! İyi ki doğdun Gheorghe Hagi” yazılı bir paylaşım yapıldı.
https://twitter.com/GalatasaraySK/status/1224969273115914240
UEFA’nın Şampiyonlar Ligi hesabı da, “Bu efsane oyun kurucu bugün doğum gününü kutluyor” notuyla, Hagi’nin Galatasaray ve Barcelona formalarıyla Devler Ligi’nde attığı golleri paylaştı.
https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1225050071118569473