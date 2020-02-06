Galatasaray ve Şampiyonlar Ligi’nden Hagi’ye doğum günü kutlaması

Galatasaray ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nin resmi hesapları efsane isim Gheorghe Hagi’nin doğum gününü kutlamayı unutmadılar.

06 Şubat 2020, Perşembe 06:58 Son Güncelleme:
- A +
Galatasaray ve Şampiyonlar Ligi’nden Hagi’ye doğum günü kutlaması

Galatasaray’ın efsane futbolcusu, eski teknik direktörü Gheorghe Hagi 55 yaşında...

Sarı-Kırmızılı kulübün sosyal medya hesaplarından, “Comandante... Karpatların Maradonası... Gica... Futbolun Profesörü... 10! İyi ki doğdun Gheorghe Hagi” yazılı bir paylaşım yapıldı.

UEFA’nın Şampiyonlar Ligi hesabı da, “Bu efsane oyun kurucu bugün doğum gününü kutluyor” notuyla, Hagi’nin Galatasaray ve Barcelona formalarıyla Devler Ligi’nde attığı golleri paylaştı. 

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...