Galatasaray ve Ronaldo gerçeği!

Ronaldo bombası... Cristiano Ronaldo Galatasaray'a gelir mi? Ronaldo için teklif yapıldı mı? Aslan'ın Ronaldo hedefi! Cim Bom'da Ronaldo sesleri. Spor sayfalarında son dönemde manşetleri en çok süsleyen haberler...





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GÜNDEMİN 1 NUMARASI

Cristiano Ronaldo son dönemde sadece Türkiye'de değil 2 gündür yaptığı açıklamalar nedeniyle bütün dünyanın gündeminde. Dünya Kupası arasında The Sun'a röportaj veren Ronaldo açıklamalarıyla gündemin 1 numaralı ismi oldu.





AYRILIK KAPIDA

Mahchester United yönetimi ve Hollandalı teknik direktör Eric Ten Hag'ı ağır dille eleştiren Cristiano'nun Dünya Kupası dönüşü Manchester United'tan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

MAN'U HAKKINDA NE DEDİ?

Cristiano Ronaldo, Piers Morgan'a konuk olduğu Talk TV'de Manchester United ve menajer Erik Ten Hag hakkında dünya basının gündemine oturan açıklamalarda bulunmuştu. Ronaldo, Manchester United için "Beni sürekli ayrılmaya zorladılar. Kötü gidişattan beni sorumlu tuttular. Sadece teknik direktör değil, kulübün çevresindeki bazı kişiler bunu yaptı. İhanete uğramış gibi hissettim." ifadelerini kullanmıştı.









"ONA SAYGI DUYMUYORUM"

Portekizli yıldız Manchester United Menajeri Erik Ten Hag için ise "Ona saygı duymuyorum. Çünkü o bana saygı duymadı. Bana saygı duymuyorsan, ben de sana saygı duymam." şeklinde konuşmuştu.

Cristiano Ronaldo'nun 2020-21 Sezonunda Serie A ve İtalya Kupasında Attığı Tüm Goller

POSTERİ SÖKÜLDÜ!

Ronaldo krizi her geçen gün büyümeye devam ediyor. Manchester United'da teknik direktör Eric ten Hag ile yıldızı barışmayan ve son olarak bir televizyon programında "Bana ihanet ettiler. Eric ten Hag'a saygı duymuyorum çünkü o bana saygı duymuyor" diyerek gündeme oturan Portekizli dünya yıldızına karşı ManU'dan bir hamle geldi. İngiliz kulübü, stadı Old Trafford'un üzerindeki Ronaldo posterini söktü. İşçilerin posteri kaldırırkenki görüntüleri sosyal medyada çok konuşuldu.









PORTEKİZ MİLLİ TAKIMI'NDA SOĞUK RÜZGARLAR ESTİ

Cristiano Ronaldo'nun Piers Morgan'a Manchester United ve Erik Ten Hag ile yaptığı çarpıcı açıklamalar Portekiz Milli Takımı'na da yansıdı. Dünya Kupası öncesi toplanan Portekiz'de Ronaldo'nun Manchester United'tan takım arkadaşı Bruno Fernandes ile medyaya düşen görüntüleri manşetleri süsledi. Ronaldo'nun ayrıca antrenman esnasında Joao Cancelo ile yaşadıkları da gündeme bomba gibi düştü.

Ronaldo ve Bruno Fernandes arasında yaşananların ardından Portekiz Milli Takımı'ndan Joao Mario, "Çıkan videoda, Bruno ve Ronaldo şakalaşıyorlardı. Bruno takıma en son katılanlardan biriydi, Ronaldo da ona ‘Gemiyle mi geldin?’ diye soruyordu." ifadelerini kullanarak takım arkadaşları arasında bir sorun yaşanmadığını belirtti.

"MANCHESTER CITY'YE TRANSFER OLMAYA ÇOK YAKINDIM"

"Futboldaki en önemli şey taraftarlar. Onlar her zaman benim yanımda oldular. Bunu sokakta yürürken hissediyorum. Beni çok takdir ediyorlar. Benim için taraftarlar her şey demek! Manchester City'e transfer olmaya çok yakındım. Benimle uzun süre konuştular. Pep Guardiola, beni ikna etmek için çok uğraştı. Manchester United ile bir tarihim var. Kalbim, hislerim... Ayrıca, Sir Alex Ferguson. İşi değiştiren bunlar oldu. Ferguson, Manchester United'a dönüşümde anahtar rol oynadı. Manchester City'e çok yakındım ama imza atsaydım sadık biri olmazdım. Bu bilinçli bir karardı. Hiçbir zaman geri döndüğüm için pişman olmadım. Geri dönüşümde en önemli pay Sir Alex Ferguson'ındı."









GALATASARAY GERÇEĞİ!

Bütün dünya Cristiano Ronaldo'nun açıklamalarını konuşurken yıldız futbolcunun ismi Galatasaray'la anılıyor. Fanatik Ronaldo - Galatasaray gerçeğini aralıyor. Sezon başında Galatasaray transfer komitesi Ronaldo'nun menajerine ulaştı. Türkiye'ye gelip gelmeyeceği soruldu. Ronaldo bu duruma olumsuz yaklaştı. O dönem görüşmeler konuşusulsa da Sarı-Kırmızılı yöneticiler durumu doğrulamadı. Çünkü diğer transferlere gölge düşecekti.

BATSHUAYI VE MAXI GOMEZ'E DE TEKLİF YAPILDI

Sezon başında Icardi, Mata, Mertens, Sergio Oliveira ve Torreira gibi yıldızları kadrosuna katan Galatasaray o dönem bir çok futbolcuya transfer teklifinde bulundu. Hatta bu isimler arasında geçen sezon Beşiktaş forması giyen ve sezon başında Fenerbahçe 'ye transfer olan Batshuayi de var. Sarı-Kırmızılı takım 1.1 milyon Euro'luk bir teklifle Belçikalı golcünün kapısını çaldı. Ayrıca Trabzonspor'un kadrosuna kattığı Maxi Gomez için ise senelik 900 bin Euro'luk teklif yapılmıştı.

EDİTÖRÜN YORUMU / ERDEN TİMUR SINIRLARI ZORLAR!

Icardi, Mata ve Mertens gibi yıldızlar ilk başta eleştirilse de ne kadar doğru hamleler olduğunu gördük. Cristiano Ronaldo'nun menajerine uşasıldıysa bu Galatasaray'ın ciddiyetini gösterir. "Ronaldo'nun maliyetini kim karşılayabilir?" sorusu akıllara gelebilir ancak ülke sınırlarına girdiği an sponsorlorla kendini amorti eder. Erden Timur'un Galatasaray hayalleri çok büyük. Sınırları zorluyor. Zorlamaya da devam edecek...

Yakup Çınar



