Bafetimbi Gomis ve Haris Seferovic'ten istediği verimi alamayan ve yollarını ayırmayı planlayan Cimbom, tecrübeli golcüyle kadroyu güçlendirmenin peşinde... Fenerbahçe de Joao Pedro'nun sakatlığı sonrası Ocak ayında golcü transferi yapmayı planlıyor. Fakat iki ezeli rakibin de listesinde yer alan yıldız futbolcudan kötü bir haber geldi.









G.SARAY'DA İKİ FORVET BİRDEN GİDECEK

Sezon başında Benfica’dan büyük umutlarla kiralanan, ancak bekleneni veremeyen Haris Seferovic’le Galatasaray ’ın yolları Ocak ayında çok yüksek ihtimalle ayrılacak. Teknik direktör Okan Buruk, İsviçreli santrforu kadroda düşünmediğini yönetime bildirdi. Diğer taraftan 37 yaşındaki Bafetimbi Gomis’in de önümüzdeki sezon Galatasaray’da yola devam etmesi beklenmiyor.

OPSİYONU 20 MAÇTA DEVREYE GİRİYOR AMA...

Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı Seferovic'in bir de satın alma opsiyonu bulunuyor. Fakat bu opsiyonun 20 maça ilk 11'de çıkması halinde devreye gireceği öğrenilmişti. 2.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunun devreye girmesi adına 20 maçta ilk 11 oynaması gereken Seferovic; şu ana kadar ligde 4, Türkiye Kupası'nda 2 maça ilk 11'de başlayabildi.





GALATASARAY'DA KALMAK İSTİYOR

Kiralık olarak Galatasaray'da oynayan Seferovic son yaptığı açıklamada, "Benfica'ya dönmek planlarım arasında yok, 5 harika yılımı orada geçirdim ve onlara en iyisini diliyorum. Çok iyi oynuyorlar, izliyorum. Sanırım benim Benfica'daki zamanım bitti çünkü oynayabileceğim bir kulüpte olmak istiyorum." sözlerini kullandı. Seferovic, Galatasaray ve taraftara mesajının sorusuna ise, "Hem kulübe hem de taraftarlara teşekkür ederim. Onları çok seviyorum. Umarım sezon sonunda şampiyon oluruz." şeklinde karşılık verdi.





F.BAHÇE'YE VALENCİA VE JOAO PEDRO'DAN KÖTÜ HABER

Fenerbahçe, iki yıldızının da arasında olduğu sakat futbolcularını 4 gün sürecek Antalya kampına götürmedi. Fenerbahçe, Antalya kampı öncesi iki oyuncusunun sakat olduğunu açıkladı. Dünya Kupası'nda Ekvador adına mücadele eden Enner Valencia'nın diz sakatlığı yaşadığı ve tedavisinin iki hafta süreceği belirtildi.

PEDRO'NUN SAKATLIĞI TRANSFERE İTTİ

Joao Pedro'nun sakatlığı nedeniyle forvet arayışına da başlayan yönetim, Brezilya asıllı İtalyan oyuncunun lisansını askıya almayı planlıyor ve o mevki için farklı isimlere de bakıyor.





EZELİ RAKİPLERİN ORTAK HEDEF: DENİZ UNDAV

Takvim'in haberine göre; Süper Lig'in iki dev kulübü de forvet konusunda krize sürüklenirken aynı golcü futbolcu için hareket geçti. Ezeli rakiplerin transferdeki ortak hedefi Brighton'ın golcü futbolcusu Deniz Undav...

BRİGHTON'A 7 MİLYON EUROYA GİTTİ

Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olan Deniz Undav, 2022 yılının başında Belçika ekibi Union SG'den Brighton'a 7 milyon Euro'ya transfer oldu. Bu sezon İngiliz ekibinde 10 maçta görev alan Deniz 1 gol attı.





BELÇİKA'DA KENDİNİ BULDU

Premier Lig'e uyum sağlamakta zorlanan Deniz Undav geçen sezon Union Saint Gilloise formasıyla 41 karşılaşmada 27 gol, 13 asist üreterek muhteşem bir grafik çizdi. Brighton ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan Deniz Undav, kariyerinde 243 karşılaşmada forma giyerken 116 gol ve 53 gol üretti.

G.SARAY VE F.BAHÇE'YE ŞOK: ALMANLAR DEVREYE GİRDİ

Ancak yıldız golcü ile ilgili Alman medyasından flaş bir iddia ortaya atıldı... Yıldız oyuncuyu, G.Saray ve F.Bahçe dışında Schalke 04, Köln ve Hertha Berlin de kadrosuna katmak istiyor.





ELLERİ BOŞ KALABİLİR

Avrupa'da oynamaya daha sıcak bakan Deniz'in Alman kulüplerin teklifini ön plana alabileceği belirtilirken Süper Lig devlerinin eli boş kalabilir. (Takvim)