Villarreal ve Rayo Vallecano, Dünya Kupası arasında Türkiye'de hazırlık maçları oynayacağını duyurdu. İki ekipte hem Galatasaray hem de Fenerbahçe ile karşılaşacak.

İspanya La Liga'da 14. hafta geride kalırken Rayo 22 puanla 8. sırada bulunuyor. Falcao'nun forması giydiği İspanyol ekibi bu sezon 14 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

Bir dönem Galatasaray forması giyen Falcao bu sezon Rayo Vallecano formasıyla çıktığı 12 maçta 2 gol atmayı başardı.

Rayo Vallecano'nun ardından bir başka La Liga ekibi Villarreal de Dünya Kupası arasında İstanbul'a geliyor. İspanyol ekibi 3 Aralık'ta Fenerbahçe

6 Aralık'ta ise Galatasaray ile karşılaşacak.