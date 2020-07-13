Galatasaray ve Fenerbahçe'ye Mandzukic transferinde yeni rakip
Katar kulübü Al Duhail'le yollarını ayıran ve Fenerbahçe'nin yanı sıra Galatasaray'ın da ciddi şekilde ilgilendiği Mario Mandzukic, bir anda Avrupa transfer piyasasının gözdesi haline geldi.
Katar kulübü Al Duhail'le yollarını ayıran Mario Mandzukic, bir anda Avrupa transfer piyasasının gözdesi haline geldi. Mandzukic'le, Türkiye'den Fenerbahçe 'nin yanı sıra Galatasaray 'ın da ciddi şekilde ilgilendiği bildirilmişti.
İtalya'nın önde gelen spor gazetelerinden Corriere dello Sport, Serie A'nın önemli ekiplerinden Fiorentina'nın, 34 yaşındaki Hırvat golcüyle temasta olduğunu yazdı. Tecrübeli oyuncunun, gelen tekliflerin sonucunda kesin kararını vermesi bekleniyor.