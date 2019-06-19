Geçtiğimiz haftalarda Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu iddia edilen Juan Mata ile ilgili ilginç gelişmeler yaşanıyor.

Manchester United’la sözleşmesi sona eren ve Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yanı sıra İspanya’dan teklifler aldığı öne sürülen Mata’nın, Manchester United’la yeniden sözleşme uzatmak için masaya oturduğu bildirildi.

Öte yandan Juan Mata'nın Manchester United'da vergilerin ardından 5 milyon euro net maaş kazanacağı öne sürüldü. Bu rakamın eski maaşından farklı olmadığının altı çizildi.

Geride kalan sezon Manchester United'da 32 maça çıkan Juan Mata 6 gol atarken, 4 de asist yaptı.

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