Bir önceki yaz transfer olduğu Leicester City'de geçtiğimiz sezon yalnızca sekiz maçta forma şansı bulabilen milli futbolcu Çağlar Söyüncü'yle ilgili Ada basınından flaş bir transfer iddiası geldi. Turkish Football adlı internet sitesinin okuyucularıyla paylaştığı habere göre Galatasaray ve Fenerbahçe 23 yaşındaki milli stoper için teklifte bulunsa da Leicester'dan istediği yanıtı alamadı.

Haberde İngiliz ekibinin Cim Bom ve Sarı Kanarya ile birlikte bazı İtalyan kulüplerinden gelen teklifleri de geri çevirdiği ve 23 yaşındaki stoperi kadrosunda tutmak istediği ifade edildi. Daha önce Bundesliga ekibi Freiburg'da da forma giyen Çağlar'ın Tilkiler'le olan mevcut kontratı 2023 yazında sona erecek.