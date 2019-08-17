Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yıldız savaşları!
Fenerbahçe yeni sezon anonsunu "Türkiye şampiyonluğunu 29. kez müzemize getirmek için omuz omuza şampiyonluğa” diye tweet atınca, Galatasaray’dan 4 yıldızla 22 şampiyonluk hatırlatması ve “Rütbesiyle benzersiz” cevabı geldi
Ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe sezona sosyal medya atışmasıyla başladı. Gün içinde Fenerbahçe’nin Twitter hesabından yeni sezon anonsu, “Türkiye Şampiyonluğunu 29. kez müzemize getirmek için omuz omuza şampiyonluğa” diye yapıldı.
https://twitter.com/Fenerbahce/status/1162341252613967872
Çok geçmeden Galatasaray cephesi, 29 şampiyonluk iddiasına göndermede bulunarak, 4 yıldız ve 22. şampiyonluğu hatırlatarak, “Rütbesiyle benzersiz” diye yazdı ve yeni hedefi 23. şampiyonluk olarak gösterdi. İki kulüp arasındaki bu atışmayı taraflar on binlerce kez paylaşarak ateşi daha da harladı ve belki de sezon boyunca devam edecek bir tartışma başladı.
https://twitter.com/GalatasaraySK/status/1162410396654985220