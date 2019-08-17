Ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe sezona sosyal medya atışmasıyla başladı. Gün içinde Fenerbahçe’nin Twitter hesabından yeni sezon anonsu, “Türkiye Şampiyonluğunu 29. kez müzemize getirmek için omuz omuza şampiyonluğa” diye yapıldı.

Çok geçmeden Galatasaray cephesi, 29 şampiyonluk iddiasına göndermede bulunarak, 4 yıldız ve 22. şampiyonluğu hatırlatarak, “Rütbesiyle benzersiz” diye yazdı ve yeni hedefi 23. şampiyonluk olarak gösterdi. İki kulüp arasındaki bu atışmayı taraflar on binlerce kez paylaşarak ateşi daha da harladı ve belki de sezon boyunca devam edecek bir tartışma başladı.