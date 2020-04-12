Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ilgilendiği Tsimikas için Liverpool devrede
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de bir süre ilgilendiği ama performansı sonrası bonservis bedeli büyük artış gösteren Olympiacos'un sol beki Kostas Tsimikas için Leicester'ın ardından Liverpool'ın da devreye girdiği belirtildi.
Leicestershire Live'ın haberine göre Liverpool, önümüzdeki yaz dönemi için Kostas Tsimikas'ı transfer listesine kledi.
Olympiacos forması giyen sol bek için Leicester ve Sheffield United'ın devrede olduğu belirtilmişti.
Yunan oyuncusunun transferinin 22 milyon Pound düzeyinde bir bonsevis ile bitebileceği belirtiliyor.
Bir dönem Galatasaray ile Fenerbahçe'nin de gündemine gelen oyuncu için Rangers, Real Betis, Napoli, Inter, Lokomotiv Moskova ve Porto ilgilerini südürüyorlar.