Leicestershire Live'ın haberine göre Liverpool, önümüzdeki yaz dönemi için Kostas Tsimikas'ı transfer listesine kledi.

Olympiacos forması giyen sol bek için Leicester ve Sheffield United'ın devrede olduğu belirtilmişti.

Yunan oyuncusunun transferinin 22 milyon Pound düzeyinde bir bonsevis ile bitebileceği belirtiliyor.

Bir dönem Galatasaray ile Fenerbahçe'nin de gündemine gelen oyuncu için Rangers, Real Betis, Napoli, Inter, Lokomotiv Moskova ve Porto ilgilerini südürüyorlar.