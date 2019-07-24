Geleceğin yıldız adayları arasında yer alan ve adı Galatasaray ile Fenerbahçe de anılan 19 yaşındaki Danimarkalı futbolcu Andreas Skov Olsen'in yeni adresi Bologna oldu. İtalyan ekibinin bu transfer için kasasından 6 milyon Euro çıkacağı kaydedildi.

Bordo-Mavili ekibin, Danimarkalı genç yıldıza bu kadar düşük bir bedelle imza attırması, büyük bir transfer başarısı olarak yorumlandı.

19 yaşındaki Skov Olsen, geçtiğimiz sezon 44 maçta 26 gol atıp, 6 asist yaptı.

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