Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gözdesi Skov Olsen’i Bologna kaptı
İtalyan ekibi Bologna, Nordsjaelland’ın golcü oyuncusunu kadrosuna kattı. Adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile de anılan Andreas Skov Olsen, 6 milyon Euro karşılığında Bologna’ya transfer oldu.
Geleceğin yıldız adayları arasında yer alan ve adı Galatasaray ile Fenerbahçe de anılan 19 yaşındaki Danimarkalı futbolcu Andreas Skov Olsen'in yeni adresi Bologna oldu. İtalyan ekibinin bu transfer için kasasından 6 milyon Euro çıkacağı kaydedildi.
Bordo-Mavili ekibin, Danimarkalı genç yıldıza bu kadar düşük bir bedelle imza attırması, büyük bir transfer başarısı olarak yorumlandı.
19 yaşındaki Skov Olsen, geçtiğimiz sezon 44 maçta 26 gol atıp, 6 asist yaptı.
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