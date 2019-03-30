Çin Süper Ligi ekiplerinden Shanghai Shenhua forması giyen Nijeryalı santrfor Odion Ighalo'nun adı, ara transfer döneminde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemini meşgul etmişti.

29 yaşındaki golcü futbolcu, Ada'nın saygın yayın kuruluşu BBC'ye verdiği son röportajda ise gündeme bomba gibi düşen bir itirafta bulundu. La Liga devi Barcelona'nın devre arasında kendisini 6 aylığına kiralamak istediğini söyleyen Ighalo, buna rağmen teklifi geri çevirdiğini söyledi.

Geçtiğimiz sezon Çin Süper Ligi'nde fileleri 21 kez sarsan ve en golcü ikinci futbolcu olan yıldız isim, "Menajerim, Barça'nın La Liga tecrübesi olan bir golcü aradığını ve beni kiralamak istediğini söyledi. Böylesine büyük bir kulübün sizi istemesi elbette harika ama ben daha fazlasını hak ettiğimi düşünüyordum ve herhangi bir kulüpte kısa vadeli bir oyuncu olmak istemedim." ifadelerini kullandı.

Bu kararı çok kolay verdiğini ifade eden Nijeryalı santrfor, "Çin'de kalmayı ve Shanghai Shenhua ile uzun süreli bir sözleşme imzalamayı tercih ettim. Karardan ötürü de hiç pişman değilim. Zira takımımda kendimi mutlu hissediyorum." şeklinde konuştu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler