Mart ayında katılacağı UEFA U17 Avrupa Futbol Şampiyonası Elit Tur maçları öncesi deplasmanda İtalya ile oynadığı özel maçı 1-0 kaybeden U17 Milli Takımı'nda Emirhan Acar, zorlu maçta sergilediği performansla alkış topladı. Avusturya Gençlik Ligi ekiplerinden AKA Tirol'un U18 Takımı'nda oynayan 16 yaşındaki 10 numara, etkili oyunuyla Serie A ekiplerinin de dikkatini çekti.

Torino ve Bologna scoutlarını etkiledi

İtalya'da Stadio Daniele Berni'de oynanan karşılaşmayı yerinde takip eden Torino ve Bologna scoutlarının oyuncunun babası Aytekin Acar'a ulaşıp Emirhan'ın gelecek planlaması hakkında bilgi aldığı öğrenildi.

İlk hedef Bundesliga

İtalyan gözlemciler, kısa vadede yol haritalarını ve İtalya’yı düşünüp düşünmeyeceklerini sorarken 16 yaşındaki oyuncunun babasının hedeflerinin Almanya Bundesliga olduğunu ilettiği gelen haberler arasında.

Galatasaray ve Fenerbahçe ...

Futbol hayatına AKA Tirol'da devam eden Emirhan, kısa süre önce Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de gündemine geldi. Fatih Terim döneminde Futbol A Takımı İdari Direktör Yardımcılığı görevini yürüten Hakan Balta, oyuncunun babası ile görüşmüştü. Fenerbahçe'de de Alper Pirşen, Baba Aytekin Acar ile transfer görüşmesi yapmıştı. Ailesiyle birlikte kariyer hedefi yapan ve gelişimine Avrupa'da devam etmek isteyen Emirhan'ın takımında kalmaya karar verdiği iki kulübe yakın kaynaklar tarafından ifade edilmişti.

1.85 boyunda olan ve merkez orta sahada oynayan Emirhan, U17 Milli Takımı ile çıktığı 11 maçta 3 gol atma başarısı gösterdi.







